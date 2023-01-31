Два засоби проти чорної цвілі, яка "ховається" у пральній машині: миттєво видаляють грибок і наліт

Вологе середовище сприяє зростанню цвілі на гумовому ущільнювачі й не тільки

Цвіль – одна з найнеприємніших проблем, яка може виникнути в будинку. Особливо часто грибок розвивається у ванній кімнаті, де більш волого, ніж в інших кімнатах. Цвіль може ховатися навіть усередині пральної машини, проте натуральний лайфхак допоможе позбутися її.

Як пише видання Express, чорну плісняву з пральної машини можна легко вивести навіть без використання хімікатів. Все, що вам потрібно, ви знайдете в своєму будинку. Головними помічниками при прибиранні стануть звичайний столовий оцет та харчова сода.

Форма вашої машини є розсадником чорної плісняви, тому що вона часто ховається в кутах або ущільнювачі. Брудний одяг, волога та мило регулярно потрапляють у машину, що може призвести до зростання грибка. Сприяють цьому і закриті дверцята та ящик для порошку відразу після циклу прання.

Щоб очистити пральну машину від плісняви, спробуйте лайфхак з оцтом та харчовою содою:

Розбавте соду водою, щоб вийшла густа паста. Нанесіть на мочалку та протріть місця з вапняним нальотом.

Налийте оцет на ганчірку і ретельно протріть ущільнювач, щоб видалити цвіль.

Оцет відмінно підходить для очищення через його кислотність, речовина може розчиняти мінеральні відкладення, бруд, жир і бруд, а також вбивати бактерії. Тоді як і сода є відмінним засобом для чищення, оскільки розчиняє бруд і жир і може дезодорувати деякі запахи.

Раніше "Телеграф" розповідав, як почистити пральну машину. Є кілька ефективних способів, які не потребують зайвих вкладень.