Пюре стане вдвічі смачнішим за секунду: який секретний інгредієнт треба додати

Більшість господинь, виявляється, неправильно готують картопляне пюре

Здавалося б, що може бути простішим за приготування звичайного пюре? Однак трапляється, що страва виходить не дуже смачною, причому без видимих причин. То картопля "ніяка" на смак, то консистенція занадто водяниста… Щоб такого не траплялося, потрібно дотримуватися кількох простих правил приготування картопляного пюре, а ще можна скористатися секретними лайфхаками, які допоможуть значно покращити смак та аромат страви.

Про три хитрих трюки, якими має володіти кожна господиня, розповідає prostoway. Знаючи ці секрети, ваше картопляне пюре більше ніколи не буде "прісним", а щоразу тішитиме неперевершеним смаком.

Секрет №1. Не дрібніти

Ми звикли перед відварюванням картоплі її дрібно нарізати. І в цьому криється головна проблема — насправді треба обирати плоди середнього розміру і варити їх цілими, а потім просто потовкти. Так пюре буде набагато смачнішим і не буде "водянистим".

Секрет №2. Менше води

Не потрібно наливати повну каструлю води — вона має ледь покривати картоплю. Краще навіть на 1-2 см менше налити, аби весь смак залишався у картоплі, а не йшов у навар, який ми все одно потім зіллємо.

Секрет №3. Прянощі

Ваше пюре стане вдвічі смачнішим, якщо додати під час варіння лавровий листок, цибулину, кілька зубчиків часнику або гілочку кропу. Більш того, ці інгредієнти можна комбінувати, щоб смак був яскравим і насиченим.

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