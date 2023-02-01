Правило п’яти хвилин змінить ваше життя: як швидко прибрати у ванній кімнаті

Надзвичайно цікавий метод, який під силу кожному

Зазвичай, прибирання у ванній — та іще морока. Тут господині треба і раковину гарно помити, і ванну/душ, і унітаз, і дзеркало, і підлогу. А ще є полички з усілякими дрібничками… Словом, часу на це все піде немало. Але, тільки якщо ви не знаєте про "правило 5 хвилин".

Що воно означає і як це працює, пояснює pixelinform. З’ясувалося, що якщо витрачати щодня буквально по 5 хв на прибирання ванної кімнати, то потім не доведеться годинами "возитися" з відтиранням різних поверхонь.

1-ша хвилина

Першу хвилину витрачають на те, щоб розкласти усі розкидані речі на свої місця. Брудну білизну відправте у кошик, туш для вій, тональний крем і помаду – у косметичку, а ватні палички проставте назад на полицю.

2-га хвилина

Час для турбо-очищення. Нанесіть миючі засоби на поверхню ванни, унітазу та раковини і швидкими рухами позбавтеся від бруду. Не забудьте також прибрати пил із горизонтальних поверхонь.

3-тя хвилина

Ці 60 секунд варто витратити на те, щоб привести до ладу усі аксесуари – рушник, що висить на сушарці, або шторку для ванної. Їх треба гарно розправити, щоб усе виглядало ідеально. Крім того, саме час навести лад між баночками з шампунями, бальзамами, скрабами та кондиціонерами.

4-та хвилина

Тепер швиденько протріть дзеркала та змішувачі. Якщо робити це регулярно, вони сяятимуть чистотою і більше не доведеться витрачати багато часу на прибирання нальоту та відтирання скла.

5-та хвилина

Оскільки ванні кімнати зазвичай невеликі за розмірами, цього часу буде достатньо, аби протерти підлогу вологою ганчіркою. Тут логіка така ж проста — якщо робити це щодня, бруду буде набагато менше і на це дійсно вистачатиме хвилини.

Раніше ми розповідали, чим помити вікна, щоб вони засяяли вже за 10 хвилин. Цей хитрий трюк із білим оцтом вважається одним із найдешевших та водночас — одним із найбільш ефективних.