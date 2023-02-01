Якщо телефон підвисає, треба виконати всього одну дію: як швидко очистити кеш у браузері

Докладна інструкція та пояснення від фахівців

Недостатня кількість вільної пам'яті на смартфоні призводить до того, що він починає глючити і навіть може перегріватися. Щоб такого не сталося, потрібно діяти на випередження і вчасно очищати сховища й закривати програми, які ви не використовуєте у цей момент.

Однак, щоб не видаляти з телефона десятки фото та відео, а також інші програми, спробуйте спершу "зайнятися" браузером. Можливо, саме в цьому і криється проблема. Як швидко очистити кеш Google Chrome на смартфоні, розповідає itechua.

Фахівці кажуть, що власники Android найчастіше користуються саме Google Chrome. Він, як і інші браузери, зберігає чимало файлів після відкриття вами кожного (!) посилання. Таким чином, ваш кеш може досягати декількох Гб.

На кожному пристрої є інформація про встановлені програми та обсяг пам’яті, який вони займають. Там же можна знайти інформацію і про те, скільки кешу зберігається у кожному додатку, зокрема, у браузері. Для цього:

Зайдіть у "Налаштування"

Перейдіть на вкладку "Програми".

У списку видачі знайдіть рядок Google Chrome і переходьте до нього.

і переходьте до нього. Тут знайдіть рядок "Пам’ять/Використання пам’яті".

Вибираєте "Кеш" та "Очистити".

Тепер потрібно повторити процедуру очищення у самому браузері. Для цього зайдіть в нього і переходьте в налаштування.

Як це робиться:

Натисніть на 3 крапки у верхньому кутку екрана та виберіть "Налаштування".

Далі перейдіть до розділу "Конфіденційність та безпека".

Вибираєте пункт "Очистити історію" (щоб не видалити зайве, у вікні проставте галочки у потрібних місцях. Ставте мітки на наступних рядках: історія запитів, файли cookie, дані з сайтів і, звісно ж, кеш).

Наступне, що варто визначити, це період, за який ви видалятимете накопичену інформацію. Якщо робите це вперше, виберіть "За весь час".

Далі натискаєте кнопку "Очистити" і після завершення процесу повертайтеся до налаштувань.

Отже, якщо ви бачите, що пам’ять пристрою зайнята незрозумілими файлами, які зазвичай позначаються як "інше", то описані вище дії допоможуть звільнити чимало місця на смартфоні. Ці дії не будуть зайвими і якщо у вас інший браузер — там також регулярно треба чистити історію та кеш.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо телефон перегрівається. Експерти назвали "винуватців" і способи вирішення проблеми.