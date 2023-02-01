Можна впоратися і без сантехніка: як прочистити унітаз без вантуза всього за 3 хвилини

Кілька хвилин, і засмічення начебто й не було

Забиті туалети — це така ж часта проблема у багатьох будинках, як і засмічення в раковині. Труби можуть легко засмітитися, якщо не зважати на відходи, які ми викидаємо в унітаз. Найпростіший спосіб — скористатися вантузом, але що робити, якщо його немає?

Щоб побороти засмічення в унітазі, якщо у вас немає вантуза, можна використовувати швабру та поліетиленовий пакет, пише портал santeplus. Як це працює – читайте далі.

Як прочистити унітаз шваброю

Накрийте швабру поліетиленовим пакетом, попередньо переконавшись, що в ньому немає дірок. Щільно зав’яжіть пакет навколо швабри, потім вставте мітлу в туалет, рухаючи шваброю вгору і вниз, щоб прочистити унітаз, начебто ви використовували вантуз. Повторіть це рухи два або три рази, щоб позбутися засмічення.

І на майбутнє: якщо ваш унітаз постійно засмічується, перегляньте свої звички і стежте за тим яке сміття, яке ви викидаєте в туалет. Можливо більшість із цього потрібно викидати у відро для сміття.

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