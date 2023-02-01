Три геніальні лайфхаки врятують килим від будь-яких плям: потрібні засоби легко знайдуться в будинку

Якщо діяти оперативно, то плями з килима легко прибрати

Килими часто страждають від плям. Над цим можуть "постаратися" домашні вихованці, та й ми самі іноді кидаємо на підлогу їжу, наприклад. На щастя, за допомогою підручних засобів можна без клопоту очистити килим у домашніх умовах від будь-яких забруднень, плям і неприємних запахів.

Є три дієві лайфхаки, які допоможуть привести килим у порядок, передає chroniclelive. Необхідні для них засоби ви точно знайдете у себе вдома. Йдеться про оцет, харчову соду і, як би дивно не звучало, картоплю чи хліб.

Лайфхак із чищення килима за допомогою оцту

Столовий оцет може знищити всі неприємні запахи від плям на килимі. Ви можете видалити сліди на килимі, наливши оцет у пульверизатор і розпорошивши його. Незважаючи на те, що запах оцту може бути сильним, він зникне та поглине запах будь-якого напою чи іншої рідини. Зачекайте, поки оцет висохне, а потім повторіть процес, якщо запах ще не зовсім зник.

Спосіб видалення плям з килима за допомогою харчової соди

Якщо ви хочете видалити пляму від їжі, приготуйте розчин із теплої води та соди і вилийте її прямо на пляму. Залиште на 20 хвилин і промийте ділянку вологою тканиною. Використовуйте пилосос, щоб зібрати будь-які дрібні шматочки їжі.

Як очистити килим від скла

Зверніть увагу на незвичайний, але ефективний спосіб збору дрібних осколків скла за допомогою хліба або картоплі. Утиснувши шматок хліба чи картоплини в килим, ви зберете всі уламки, не ризикуючи пошкодити пилосос.

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