Розгладити речі можна і без праски: хитрі трюки від досвідчених господинь

Можна зробити праску з каструлі або скористатися "секретним" розчином із додаванням оцту

Якщо вдома немає світла або праска зламалася чи забилася накипом, який, до речі, може зіпсувати ваші речі, не переживайте — їх можна розгладити і без неї! Досвідчені господині знають, що є як мінімум 4 способи випрасувати одяг без електрики.

Лайфхаками на всі випадки життя ділиться сайт Ukr.Media. Одні дієвіші, але займають більше часу, інші — трохи менш дієві, зате швидкі. Орієнтуйтеся на тканину, яку ви збираєтеся прасувати, і вибирайте найбільш підходящий спосіб.

1 — Гарячий душ

Пара від гарячої води допоможе обійтися без праски та розгладити тканину. Якщо у вас душова кабінка, то поставте на дверцята поперечну "штангу", а на неї повісьте речі на плечиках. Як "штангу" ви можете використовувати, наприклад, ручку від швабри, але її треба закріпити так, щоб вона не скочувалась. Потім відкривайте у душовій гарячу воду, а пара від неї, піднімаючись нагору, допоможе тканині розгладитися. Намагайтеся повісити одяг так, щоб на нього не потрапляли бризки.

2 — Оцтовий розчин

Один із найпростіших варіантів випрасувати одяг без праски — скористатися оцтовим розчином. Звичайний 9% оцет змішується з водою у пропорції 1:2. Можна додати і менше оцту — це не критично, але не переймайтеся через запах — він і так вивітриться після висихання тканини. Налийте розчин у пульверизатор (чим дрібніший у ньому розпилювач, тим краще) і побризкайте речі, розвішені на плічках. Після висихання складки та заломи розгладяться самі собою.

3 — Каструля

Прасувати білизну можна не тільки праскою, але і… гарячою каструлею! Для цього візьміть каструлю і закип'ятіть у ній воду. Обов'язково перед цим огляньте зовнішнє дно — на ньому не повинно бути бруду, жиру та підгорілих ділянок, інакше можна безнадійно зіпсувати світлі речі. Злийте гарячу воду з каструлі, а дно використовуйте як праску.

Іноді акуратно "випрасувати" речі можна навіть із невеликою кількістю води всередині. Так каструля стане важчою, тому й прасувати буде легше.

4 — Рушник

Речі з м'якого трикотажу, особливо, якщо в них є відсоток вовни, можна привести до ладу завдяки вологому рушнику. Просто намочіть рушник і дуже добре його відіжміть. Розкладіть одяг на дошці для прасування і накрийте рушником. Притисніть його чимось важким із рівною поверхнею (можна навіть холодною праскою) у тих місцях, де є пом'ятості. Через кілька хвилин зніміть рушник і дайте одягу підсохнути.

Раніше ми розповідали, як за секунду заправити нитку в голку. Трьома хитрими способами поділилися китайці — вони обов’язково стануть вам у пригоді.