Копійчаний засіб з найближчої аптеки допоможе швидко проростити насіння перцю

Дуже простий метод, який роками підтверджує свою ефективність

Посівом перцю для розсади треба займатися вже наприкінці зими — на початку весни, адже період проростання у цієї культури досить довгий. Дозріває болгарський перець за 100-150 днів від моменту появи сходів, тому й займатися висадкою насіння слід починати ще коли за вікном холодно й морозно.

Найбільш зручний і швидкий спосіб пророщування — без землі. Такий метод дозволяє без зайвих клопотів отримати сильну розсаду перців. А щоб насіння швидше пробилося, а розсада не хворіла, варто скористатися одним копійчаним засобом із аптеки. Як інформує Ukr.Media, допоможе із цим звичайний перекис водню.

Пророщування насіння перцю без землі — секрети цього способу

На дно пластикового контейнера треба викласти паперовий рушник, складений у декілька разів. Його зволожують сумішшю води з перекисом водню із розрахунку 5 крапель перекису на 1 ст.л. води. Перекис водню — прекрасний стимулятор росту, який, крім того, захистить насіння від бактерій та грибків.

Паперовий рушник потрібно добре зволожити, але при цьому важливо не перестаратися — робити калюжу на дні контейнера не варто. Вода, яку рушник не ввібрав, краще відразу вилити.

На зволожений паперовий рушник викладають насіння, воно має бути на невеликій відстані один від одного. Контейнер закривають кришкою або ж щільно обмотують харчовою плівкою і прибирають у тепле місце (наприклад, ставлять на батарею, попередньо підклавши згорнутий у кілька разів рушник). Оптимальна температура для пророщування насіння болгарського перцю цим способом — 25 градусів.

Якщо паперовий рушник пересихає, папір зволожують розчином перекису водню. Після того як насіння пустить коріння, його можна або пересадити в землю, або дочекатися появи перших листочків. У другому випадку раз на 3 дні потрібно оприскувати проростки розчином перекису водню в концентрації 1 ч.л. засобу на 1 склянку води. А вже через 12-14 днів розсаду з листочками можна буде пересаджувати у землю.

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