Три недорогі засоби – і від пожовтень на подушках не залишиться сліду: суперпростий лайфхак

Чищення подушок легко можна організувати вдома

Згодом на подушках можуть з’являтися плями та пожовклі сліди. Деякі подушки можна чистити в пральній машині, інші — прати тільки вручну. Однак і в другому випадку ви зможете привести до ладу виріб.

Як пише видання Express, простий та ефективний лайфхак допоможе вивести жовті плями й запахи з подушок без пральної машини. Необхідні для цього інгредієнти легко знайдуться в будь-якому будинку, а якщо ні, то не потягнуть із сімейного бюджету відчутну суму.

При пранні подушки без пральної машини знадобиться чашка столового оцту, чверть чашки бури (можна замінити харчовою содою) та чотири чайні ложки рідини для миття посуду. Щоб видалити жовті плями з подушок, замочіть їх у гарячій воді з оцтом, бурою та засобом для миття посуду. Плями видаляються, усуваються запахи поту, а тканина подушки пом’якшується завдяки оцту.

Додамо, що харчова сода може бути використана замість бури, яка також діє як натуральний відбілювач і засіб для виведення плям. З іншого боку, засіб для миття посуду позбавить масляних забруднень, які відбуваються через контакт зі шкірою та волоссям.

Як відіпрати подушки від жовтих плям без пральної машини:

Наповніть ємність гарячою водою та додайте оцет, рідину для миття посуду й буру (або харчову соду). Добре перемішайте інгредієнти.

Помістіть у суміш подушку. Руками енергійно перемішайте рідину з подушкою, щоб вона повністю занурилася у воду.

Щоб комбінація подіяла навіть на "найсильніші плями", залиште подушку замочуватися на всю ніч.

Дістаньте подушки із суміші через 12–24 години, відіжміть зайву рідину, а потім випрайте вручну.

Щоб видалити плями, протріть їх засобом для миття посуду.

Після цього промийте подушку чистою холодною водою.

Щоб уникнути утворення плісняви або грибка на подушці, залиште її в прохолодному місці для просушування на повітрі.

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