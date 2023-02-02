Важливі нюанси при зберіганні варених яєць: не всі про це знають

Якщо ви любите варити яйця заздалегідь і залишати на пару днів, враховуйте низку правил

Правила зберігання різних продуктів здатні продовжити строк придатності, яйця – не виняток. Важливо пам’ятати, що свіжі яйця в сирому вигляді мають одні вимоги, а продукт після варіння трохи інші. Якщо зберігати варені яйця правильно, то вони довше залишаться смачними та свіжими.

Як пише видання Express, варені яйця можна зберігати в холодильнику протягом декількох днів за правильної температури, хоча, на думку експертів, ви можете продовжити цей час до тижня за допомогою правильних лайфхаків. Про них розповіла вчена Трейсі Брігман – заступниця директора Національного центру домашньої консервації харчових продуктів.

По-перше, яйця слід прибирати в холодильник лише після того, як вони охолонули. Експертка пояснила, що коли гарячі предмети містяться в холодильнику, то можуть нагрівати інші продукти, провокуючи небезпечну температурну зону, де люблять розмножуватися бактерії.

По-друге, якщо ви очищаєте варені яйця, обов’язково зберігайте їх у герметичному місці. У такому вигляді продукт необхідно захищати від впливу повітря, запахів та будь-яких мікроорганізмів. Для продовження терміну придатності можете покласти в контейнер вологий паперовий рушник, щоб яйця не підсихали в холодильнику, "імітуючи" роботу шкаралупи.

По-третє, вчена радить тримати зварені круто яйця в пакеті або контейнері на середній полиці холодильника, де температура "найбільш стабільна". Залишення яєць при кімнатній температурі навіть на короткий час може негативно вплинути на їх строк придатності. За її словами, приготовані яйця не можна залишати за кімнатної температури більш ніж на дві години.

До речі, заморожувати варені яйця, на відміну сирих, не варто. Після розморожування яєчний білок стане жорстким із водянистою текстурою і буде неїстівним.

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