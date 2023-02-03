Як суттєво заощадити на митті посуду: один копійчаний продукт зробить миючий засіб ще ефективнішим

Подвійна економія для тих, хто цінує свої гроші, але не хоче поступатися якістю

Миття посуду — це задача, яка виконується щодня у кожній родині. У когось вдома встановлена посудомийка, для якої потрібні спеціальні миючі засоби, а хтось займається миттям посуду вручну. У будь-якому разі в обох випадках родині доводиться постійно витрачатися на засоби для миття посуду, які коштують чимало.

Ми знайшли чудовий спосіб, який допоможе вдвічі зекономити на купівлі мийних засобів. Цей геніальний лайфхак стане в пригоді тим господиням, які миють посуд вручну, інформує pixelinform. Завдяки цій хитрості вам вдасться подвоїти вміст пляшки з миючим засобом, ні на грам не зіпсувавши його властивостей. Більш того, "модернізований" засіб буде справлятися з брудом іще краще!

Як зробити миючий засіб для посуду ефективнішим і зекономити

Спершу треба 0,5-літровий засіб для миття посуду розлити по двох пляшках — так, щоб кожна з них була заповнена наполовину. Тоді візьміть мірний стакан із розміткою та висипте в нього 200 г соди. До неї додається гаряча вода (температура має бути близько 80 градусів, лити кип’яток не варто). Води потрібно налити стільки, щоб об'єм содового розчину досягнув позначки "500 мл". Добре перемішайте вміст ємності, аби вся сода розчинилася, а тоді залиште розчин відстоятися на 30 хв.

Після цього содовий розчин розливається по двох пляшках із миючим засобом. Все треба обережно перемішати, щоб не утворилася піна. Буквально через хвилину ви побачите, що розчин для миття посуду став значно густішим. Тепер він готовий до використання.

До речі, у такий спосіб ви не тільки можете збільшити кількість мийного засобу, але й посилите його ефективність — посуд, вимитий з содою, буквально рипітиме від чистоти. Тож можете не переживати і спокійно пробувати такий лайфхак.

Раніше ми розповідали, чому губки для миття посуду кольорові. Це не маркетинговий хід, а спроба виробників спростити життя домогосподарок, адже кожен колір відповідає за певний тип забруднень та матеріал, для якого конкретно ця губка буде найбільш ефективною.