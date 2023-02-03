Дивний, але дієвий трюк проти іржі: потрібен один харчовий продукт

Якщо в будинку поржавіли батареї, скористайтесь нестандартним методом очищення

Часто різні металеві предмети схильні до іржі. Постраждати від іржавого нальоту може як кран, так і радіатори та всілякі труби в оселі. Вирішити цю проблему можна спробувати за допомогою одного нестандартного лайфхаку.

Іржаві сліди можуть з’являтися при контакті кислих речовин, включаючи воду, з металевими або сталевими поверхнями. Хоча іржа нешкідлива, вона може поширюватися, якщо з нею не боротися належним чином. Як пише dailyrecord, незвичайний лайфхак допоможе усунути плями іржі на радіаторі. Звучить дивно, але для нього знадобиться популярний харчовий продукт — кетчуп.

Для лайфхака проти іржі потрібна олов’яна фольга та томатний кетчуп. Рекомендується протерти уражену ділянку фольгою, змоченою кетчупом. За даними видання, такий трюк видалить іржу, не залишаючи подряпин.

Ймовірно, оксид міді, що надає кольору іржі, розчиняється у суміші слабкої кислоти та кухонної солі, які містяться у кетчупі. Тоді як алюміній у фользі хімічно розчиняє оксиди заліза в іржі, до того ж властивості матеріалу забезпечують більш ефективний і щадний спосіб фізичного видалення іржі.

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