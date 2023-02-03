Авокадо зберігатиметься довше і не темнітиме всередині: спритний трюк з особливим продуктом

Прості правила продовжать строк придатності авокадо

Фрукти та овочі можуть зберігатися у свіжості набагато довше, якщо знати невеликі нюанси. Особливо уважно варто підходити до авокадо, адже цей плід може швидко зіпсуватись. Однак незвичайний лайфхак допоможе м’якоті не потемніти, навіть якщо ви розрізали продукт та прибрали у холодильник.

Як пише Express, є кілька способів продовжити термін зберігання авокадо у свіжому вигляді та придатними до вживання. Докладніше про них розповіла спеціалістка з харчування Кайла Чандлер. Один із лайфхаків з авокадо, наприклад, використовує популярний цитрус.

Так, для зберігання авокадо можна використовувати лимони. Лимонна кислота у свіжому соку допомагає уповільнити процес окислення, завдяки цьому зелені плоди не стануть коричневими. Все, що вам потрібно зробити, це капнути трохи лимонного соку на половинку авокадо і покласти його у скляний контейнер у холодильник. Краще зберігати авокадо в герметичному контейнері, це допоможе уповільнити процес окислення, оскільки обмежується вплив свіжого повітря на плід.

Якщо у вас немає під рукою лимонів, то червона (фіолетова) цибуля також може допомогти. Візьміть половину плода з кісточкою, покладіть у скляний контейнер із нарізаною цибулею. Овоч містить сірчану кислоту, яка допомагає уповільнити окислення, тобто процес потемніння авокадо. Так авокадо зможе зберігатись у холодильнику до п’яти днів.

Раніше "Телеграф" писав, як потрібно зберігати хліб. Якщо ви дотримуватиметесь одного правила щодо місця, куди потрібно покласти продукт, то хліб не зачерствіє.