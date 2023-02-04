Режим швидкого прання зіпсує вам деякі речі: коли його не варто обирати

У деяких випадках краще вибрати триваліший режим прання, який випере речі більш делікатно

Прання одягу — частина нашого повсякденного життя. Але чи замислювалися ви коли-небудь, що можете використовувати свою пральну машину не на повну потужність? Ця техніка має безліч режимів прання, проте більшість господинь, задля економії електроенергії та часу, користуються режимом швидкого прання. Цей режим менше зношує деталі пралки, однак він не підходить для усіх типів тканин та видів забруднень.

Зважаючи на те, що в цьому режимі одяг переться досить інтенсивно, закидати у барабан речі із вовни або тонкої тканини не варто. Для них передбачені зовсім інші режими прання, повідомляє сайт "Доброта". Далі розповідаємо, які ще проблеми можуть виникнути з речами на режимі швидкого прання.

Об’ємні речі

Рушники, постільна білизна й інші речі, які добре вбирають у себе воду, не можна прати на режимі швидко прання. Причина у тому, що перед запуском прання у барабан набирається вода, яка швидко вбирається рушниками, через що вони можуть збитися в одну грудку і нерівномірно розподілитися по барабану. Це, своєю чергою, призведе до зайвого биття об стінки і може спровокувати поломку пральної машини.

Погана ефективність

Якщо прати дуже забруднені речі із застарілими плямами на швидкому режимі, то вони просто не виперуться як слід. При такому режимі набагато швидше нагрівається вода, тож температура становить+30.. +40 градусів. Речі, звісно, при такій температурі псуються менше, однак пилових кліщів і різні бактерії знищити не вийде. Як і прибрати плями, що сильно в’їлися.

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