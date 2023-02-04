Згодяться пляшки, старі упаковки та навіть газети: з чого вийде прекрасна ємність для розсади

Такі саморобні контейнери будуть нічим не гіршими за куплені

Досвідчені дачники не поспішають викидати пакети з-під соку та молока, а також пластикові стаканчики з-під йогуртів та інших продуктів, адже вони можуть стати чудовим контейнером для розсади. Більш того, зробити зручні ємності можна навіть зі старих газет і чайних пакетиків. Оскільки у лютому вже цілком можна висаджувати насіння перців, саме пора задуматися і над тим, у чому незабаром зростатиме ваша розсада.

Кілька крутих лайфхаків, як зробити пересадку молодих рослин у ґрунт екологічною та зручною і з чого можна зробити контейнери для розсади, пропонує телеграм-канал "СОДа". Ці 4 способи дійсно варті уваги.

З пляшки

Безперечний лідер серед городників — прозорі пластикові пляшки. Просто обріжте нижню частину на таку висоту, як вам потрібно, зробіть отвори у будь-який зручний для вас спосіб і ємність для розсади готова! Зверніть увагу: верх пляшки викидати не варто, адже ним можна накрити ніжні сходи, створивши своєрідний міні-парник.

З упаковки з-під молока чи соку

Для великої розсади, наприклад томатів, чудово підійдуть упаковки від соків або молока. Багатокомпонентні стінки упаковки "тетра пак" добре переносять вологу і не розкисають. Однак не забудьте проробити отвори на дні вашого контейнера та насипати трохи дренажу, аби коріння рослин не підгнивало.

З чайних пакетиків

Замінити популярні серед дачників торф'яні пігулки можна старими чайними пакетиками. Викидати вміст уже використаних пакетиків не потрібно: чай молодим рослинам ніяк не нашкодить. Щоб зробити "чайну таблетку" для розсади, акуратно обріжте верх пакетика і розправте стінки, насипте ложкою всередину трохи ґрунту і встановіть ці саморобні "горщики" у велику ємність впритул один до одного, щоб вони не перевернулися. При пересадці молоді рослини виймати з чайних пакетиків не потрібно.

Зі старих газет

Ще одною прекрасною альтернативою торф'яним стаканчикам для розсади можуть стати саморобні паперові ємності зі старих газет. Зробити їх дуже просто: виріжте з газетного або журнального аркуша максимально довгу смугу паперу. По ширині вона має бути вдвічі більшою за висоту імпровізованого стаканчика. Тепер треба кілька разів обгорнути листок навколо балончика від лаку для волосся або іншої циліндричної ємності, залишаючи половину ширини паперової смужки внизу вільною — це треба, аби потім сформувати дно нашого стаканчика. Для більшої міцності використовуйте по кілька відрізків паперу. Готові паперові циліндри встановлюють у великому ящику, щільно притиснувши один до одного.

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