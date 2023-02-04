Більше ніякого "поза зоною": як посилити сигнал мобільної мережі

Розповідаємо про поширені причини, через які виникають перебої зі зв'язком, а також методи вирішення проблеми

Кожен із нас неодноразово стикався з проблемою слабкого сигналу на Wi-Fi-роутера або ж мобільному телефоні. Про те, що робити для посилення сигналу Wi-Fi, ми вже розповідали, тож сьогодні розкажемо вам, як бути, якщо мобільна мережа "просіла" і ви ніяк не можете під’єднатися до мережі.

Кількома дієвими лайфхаками ділиться glavred. Їх ми й розглянемо у цій статті, але спершу — про причини слабкого сигналу мережі.

Чому буває слабкий сигнал мережі

Найчастіше зв'язок порушується через погане покриття, коли ретрансляційні вишки розташовані занадто далеко. З цією проблемою часто стикаються жителі невеликих містечок і сіл, що знаходяться далеко від великих населених пунктів. У віддалених районах проживає менше людей, тому оператори задля економії коштів можуть дозволити собі не встановлювати там потужні ретранслятори. В такому разі сигнал може або періодично зникати, або бути взагалі відсутнім.

Серед інших причин — особливості рельєфу місцевості, розташування високовольтних ліній електропередач, щільність лісових насаджень та інші перешкоди для сигналу. Якщо говорити про ваш будинок, то перешкоди можуть бути викликані роботою мікрохвильовки та інших побутових приладів.

Також буває, що будівлі розташовані в низині, і тоді смартфон знаходиться нижче рівня землі, тож зв'язок втрачається. А занадто товсті стіни й металеві фасади просто не пропускають радіосигнал.

Як можна посилити сигнал мобільної мережі самостійно

Причина може бути у поломці телефона. Коли смартфон виходить з ладу, сигнал починає погіршуватися або взагалі зникає. Збій може статися через проблеми з програмним забезпеченням чи потрапляння вологи всередину гаджета. А ще прийому сигналу може заважати занадто щільний чохол.

Як це вирішити? Якщо телефон легко розбирається, відкрийте його і уважно подивіться, чи щільно прилягають контакти до кабелю і чи немає всередині видимих пошкоджень. Якщо помітили щось неладне, віднесіть телефон у сервісний центр на ремонт.

Можна виготовити саморобний підсилювач. Цей варіант згодиться тим, хто намагається налагодити стабільний прийом стільникового сигналу за містом. Зробити підсилювач сигналу можна навіть з підручних предметів на кшталт невеликого шматка ізольованого дроту, який слід направити до діагностичного порту. Або можна взяти спеціальну наклейку у вигляді квадратного стікера з кількома металевими доріжками всередині. Також підійде невеликий шматок фольги — його треба розмістити дуже близько до антени.

Як покращити сигнал стільникового зв'язку за допомогою ретранслятора

Часто отримання стабільного сигналу мобільного зв'язку далеко за містом вимагає додаткових витрат. Вам знадобиться антена або магазинний ретранслятор. Треба буде купити наступний набір:

GSM репітер — пристрій, функції якого полягають у повторенні та посиленні сигналу стільникового зв'язку. Моделі відрізняються залежно від коефіцієнта підсилення та частотних діапазонів;

Зовнішня антена — вона буде приймати і передавати радіосигнал від ретранслятора і назад.

Внутрішня GSM-антена, яка знадобиться для прийому користувацьких пристроїв.

Шнур-кабель, який з'єднає все вищезгадане обладнання.

Також вам знадобиться розгалужувач живлення, який слід використовувати при підключенні до ретранслятора.

Щоб встановити і налаштувати ретранслятор насамперед треба підібрати найкраще місце, де буде розташована зовнішня GSM-антена. Це має бути місце, де рівень сигналу знаходиться на піку — можливо, навіть над будівлею, де не буде перешкод для сигналу. Головне — пам'ятати, що антена повинна бути нижче громовідводу, адже переважно такі пристрої не обладнані механізмом захисту від зовнішніх електричних пошкоджень! Після цього просто дотримуйтесь інструкції: установка ретранслятора досить проста — він кріпиться на стіну за допомогою саморізів. Відстань від внутрішньої до зовнішньої антени має бути не менше 10 м. Якщо стіни розділені бетоном, то відстань можна трохи зменшити. Кабель, підключений до зовнішньої антени, з'єднується з іншими пристроями підсилювача сигналу. Після під’єднання усіх елементів, гарненько усе перевірте та увімкніть живлення — ретранслятор має бути готовим до роботи.

Раніше ми розповідали про два випадки, в яких доведеться розпрощатися із павербанком. Якщо помітили ці ознаки, не ризикуйте — використовувати гаджет після цього дуже небезпечно, адже він не просто зламатися, а вибухнути.