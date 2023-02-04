Навіщо всипати сіль у губку для миття посуду: незвичайний, але ефективний лайфхак

Відмінний трюк з губкою для миття посуду та звичайною кухонною сіллю

Губка для миття посуду та звичайна сіль – це чудові помічники на кухні. Раніше ми писали про те, як за допомогою солі дезінфікувати кухонну губку, а тепер поговоримо про їхню спільну користь для холодильника.

Розкрито лайфхак, що дозволяє усунути головну проблему цієї охолоджувальної побутової техніки. А саме допомогти тим, прибравши зайву вологу. Про це пише cpykami.

Як усунути зайву вологу в холодильнику

Надрізаємо губку збоку. Всипаємо трохи солі, розподіляємо усередині. Поміщаємо губку в холодильнику, навпроти отвору для зливу. В цьому випадку зайва волога більше не накопичуватиметься на стінках. Губку із сіллю можна також просто покласти на полиці або дверцятах холодильника. Робиться це для того, щоб овочі, фрукти та зелень довше залишалися свіжими. Крім того, варто знати, що сіль наділена дезінфікуючої дією.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо класти губку в лоток пральної машинки. Вирішить одну із головних проблем побутової техніки.