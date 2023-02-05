Як зарядити телефон в умовах блекаута: простий спосіб із пальчиковою батарейкою

Варто пам'ятати, що людям, котрі не вміють займатися паянням, краще не використовувати подібний лайфхак

В умовах регулярних відключень світла українці постійно шукають альтернативні способи для заряджання своїх гаджетів. Одним із найважливіших наразі є телефон, адже він дозволяє бути на зв'язку із рідними і, за потреби, навіть віддалено працювати. Саме тому існує чимало способів швидко зарядити телефон без електроенергії, серед яких — і цікавий лайфхак зі звичайними пальчиковими батарейками. Якщо ви вмієте паяти, то такий варіант саме для вас!

Детальніше про хитрість розповідають "Факти ICTV". Просто під'єднати смартфон до батарейок, на жаль, не вийде. Однак витративши кілька хвилин на виготовлення саморобного зарядного пристрою, ви зможете отримати можливість "нагодувати" свій гаджет.

Що потрібно для роботи?

Набір "інгредієнтів" доволі простий: батарейка АА (із напругою не вище 5,5 V), стабілізатор напруги (саме плата, а не щось інше), два звичайні дроти, кабель зарядки для телефону і, власне, розряджений девайс.

Пам'ятайте, що найчастіше телефони заряджаються від напруги у 5 V, яка забезпечується струмом від 100 mA. Одна пальчикова батарейка може забезпечити лише 1,5 V, саме тому і потрібен стабілізатор, який автоматично підвищить наявну напругу до потрібного значення. Звісно, довго такий зарядний пристрій не протягне, втім саму батарейку для живлення можна змінювати.

Покрокова інструкція по виготовленню зарядки

Підготуйте стабілізатор. Як відомо, кожна така плата має USB-вхід, світлодіод та розʼєми із позначками "плюс" і "мінус". Нас цікавлять останні — до них потрібно припаяти прості дроти (наприклад, червоний до "плюса", а синій — до "мінуса"). Потрібно саме паяти, адже потрібен щільний контакт дротів із цими роз'ємами, тож варіант примотати скотчем не підійде. Увага! Людям, які не вміють паяти, краще цей варіант не використовувати! Коли механізм буде готовий, можна продовжити виготовлення "зарядки". Провід, приєднаний до "плюса", необхідно піднести до частини батарейки, яка теж позначена плюсиком. Те ж саме зробіть із проводом від "мінуса" — до іншої сторони батарейки. Якщо на платі засвітився світлодіод, отже схема є робочою. Закріпіть дроти на батарейці за допомогою ізострічки або скотчу. Знайдіть на стабілізаційній платі USB-вхід, під'єднайте до нього зарядний кабель. Під'єднайте сам кабель до пристрою, який потрібно зарядити. Готово!

Раніше "Телеграф" розповідав, на які програми на телефоні варто звернути увагу, аби зменшити використання заряду батареї. Їх варто видалити або призупинити, щоб смартфон перестав швидко "сідати".

Також ми ділилися двома цікавими лайфхаками, які допоможуть пришвидшити зарядку гаджета.