Паркет знову сяятиме, як новий: протріть підлогу всього одним копійчаним інгредієнтом

Цей спосіб підходить для всіх дерев’яних виробів

Кожен хоче мати розкішний паркет, який не буде рипіти, а лише тішити ідеальною гладкістю та блиском. Однак для такого результату слід добре за ним доглядати: мити паркет спеціальними засобами, полірувати його.

Якщо вам потрібно освіжити паркет або інший виріб з дерева, то вам знадобиться лише один компонент, пише cpykami. Він знайдеться в будь-якому будівельному магазині, а вартує одні копійки — і це морилка!

Як освіжити паркет морилкою

Крім самої морилки знадобляться рукавички для роботи, губка для миття посуду та паперові рушники. Рекомендується підібрати морилку того кольору, який максимально підходитиме вашому паркету. Злегка намочуємо губку морилкою і натираємо нею підлогу. Не чекаючи висихання, беремо паперовий рушник і ретельно протираємо паркет там, де пофарбували морилкою. Повторюємо так на всій поверхні підлоги.

Раніше "Телеграф" писав, чим помити скляні поверхні в оселі, щоб блищали і довго були чистими. Ця процедура буде легкою, швидкою та приємною.