Як сушити одяг взимку без опалення: прості поради заощадять час і вбережуть від неприємного запаху

Висушити білизну в квартирі без опалення може бути не так вже й просто

Багатьом українцям доводиться адаптуватися до періодичних відключень електроенергії та опалення цієї зими. У зв’язку з цим громадяни продовжують ставити питання про утеплення квартири або інших повсякденних ситуацій, які в нових реаліях вийшли на інший рівень складності. Наприклад, взимку під час відключень світла та опалення складніше висушити білизну у квартирі, проте існують кілька простих порад, які допоможуть у цій справі.

Як пише видання "Апостроф", допомогти висушити білизну у квартирі без опалення зможуть пара лайфхаків:

Не варто завантажувати пральну машину максимум. Краще прати частіше, щоб техніка справлялася з обсягом білизни;

Струсіть сильніше білизну перед розвішуванням (це допоможе позбутися зайвої вологи);

Складки збільшують час потрібний для висихання білизни, тому його необхідно розвішувати максимально рівно. Чим довше висить білизна — тим вища ймовірність появи неприємного запаху;

Бажано залишати простір між рядами білизни, що сушаться, і не розміщувати сушарку близько до стіни. Має бути вільна циркуляція повітря;

Щільні тканини і одяг великого розміру вішайте з країв, а ось дрібні речі з тканин, що швидко сохнуть, помістіть на центральні прутики сушарки, або на нижні, якщо вона у вас вертикальна;

Використовуйте вентилятор та направте його у бік білизни;

Сушіння феном (корисна тільки з невеликими речами);

Включити в режим обігріву кондиціонер, який не лише підсушить одяг, а й зменшить вологість повітря в приміщенні.

Щоб прискорити процес, можна поставити сушарку до духовки;

Якісний махровий рушник може прискорити процес висихання білизни. Вологу річ потрібно покласти на рушник, загорнути в рулет і покласти на батарею.

При цьому при сушінні білизни без опалення категорично не можна робити такі речі:

Сушити білизну на конвекторах та електрообігрівачах, оскільки існує ризик виникнення пожежі;

Сушити деякі тканини на батареї, оскільки вони можуть деформуватися від прямої дії високої температури.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли не варто обирати режим швидкого прання.

Також ми повідомляли про те, на якому режимі прати речі, щоб не намотало зайвих кіловат.