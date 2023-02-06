Як за хвилину відновити липучку на взутті: домашній лайфхак

Найпростіший спосіб швидко реанімувати липучу застібку

Взуття на липучках дуже зручне та комфортне. Особливо його полюбляють діти, які ще не вміють як слід зав’язувати шнурки та користуватися застібками, які, до речі, теж часом заїдають. Однак є одна проблема: з часом липучка перестає триматися і може відклеїтися прямо посеред вулиці й, здавалося б, ви вже нічого з цим не зробите.

Та насправді існує один перевірений лайфхак, який допоможе відновити клейкі властивості такої застібки. Хитрим трюком ділиться ukr.media.

З часом м'яка сторона липучки розпушується та забивається всіляким пилом і сміттям. Раніше у такому випадку взуття доводилось нести у майстерню, але завдяки цьому лайфхаку вам більше не доведеться витрачати кошти на ремонт взуття, одягу чи навіть сумок із липучками.

Існує простий спосіб повернути їм початкові властивості. Вам знадобиться лише звичайна запальничка або сірники. Необхідно акуратно підпалити розпатлані кінці липучої частини, але робити це треба дуже обережно, аби не спалити ворсинки самої липучки. Цю процедуру найкраще проводити у ванній кімнаті чи біля якогось іншого джерела води, щоб убезпечити себе, як щось раптом піде не за планом. Потрібно лише трішки підплавити кінці ворсинок, тоді вони будуть приклеюватися як нові.

Ще один варіант реанімувати липучку — акуратно видалити сміття з неї за допомогою голки. Починати слід саме з цього методу, оскільки, якщо липучка забилася чимось твердим, ніяке підпалювання ворсинок не допоможе.

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