Простішого способу не існує: вимити пляшку зсередини можна за допомогою рису

Крутий лайфхак, який хоч раз, та й стане в пригоді

Часом звичайне миття посуду перетворюється у справжній квест. Якщо, наприклад, відмити нагар із каструль і сковорідок допоможе один простий засіб, який знайдеться на кожній кухні, то з необхідністю добре вимити зсередини посуд із тонким горлом все трохи складніше.

Здається, виходу немає — доведеться знову і знову набирати воду всередину, трусити пляшку, виливати брудну воду і знову повторювати процедуру… Однак існує набагато простій спосіб вимити бруд із пляшки чи іншого посуду з тонким горлом. Цим хитрим трюком поділилися експерти видання Sante Plus.

Спершу потрібно промити ємність зсередини. Тоді, повністю спустошивши пляшку та обполоснувши її від залишків напою чи їжі, насипте в ємність приблизно жменю рису (він має заповнити чверть пляшки). Найкраще засипати рис, використовуючи лійку. Далі додаємо пів склянки окропу і кілька крапель рідини для миття посуду.

Закриваємо тару кришкою та починаємо енергійно трусити: так зерна рису відчистять бруд і плями, що в'їлися та прилипли до стінок. Щоб ефект був 100%-м, трусити пляшку потрібно кілька хвилин. Тоді її вміст виливають та добре промивають ємність зсередини чистою водою.

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