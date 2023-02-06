Засмічення у раковині можна прочистити всього за 5 хвилин: знадобиться "чарівна" суміш

Простий та ефективний спосіб прочистити труби, не викликаючи сантехніка

Забиті стоки — це справжній кошмар, проте згодом труби в будинку мають властивість засмічуватися, навіть якщо ви намагаєтеся бути пильними. Харчові відходи, залишки їжі, жир, мийні засоби, гелі для душу або волосся все ж таки проходять по трубах, осідають на стінках і в результаті створюють засмічення, з яким часто важко впорається.

Виявляється, прочистити труби можна найпростішою сумішшю із натуральних інгредієнтів, яка діє за лічені хвилини, пише портал santeplus. Щобільше, всі інгредієнти 100% завжди є у вашому домі.

Як швидко усунути засмічення в раковині

Змішайте склянку оцту із шипучою таблеткою аспірину.

Вилийте цю суміш у каналізацію через зливний отвір. Важливо: заткніть отвір заглушкою або, якщо її немає, притисніть рукою вологу ганчірку (щоб хімічна реакція відбувалася в трубі, а не в повітрі).

Залиште діяти на 5 хвилин і потім спустіть гарячу воду в каналізацію.

Якщо у вас немає таблетки аспірину, замініть її столовою ложкою харчової соди, це також ефективно.

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