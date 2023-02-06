Блиск і ніяких розводів: спритний лайфхак із двома недорогими засобами ідеально очистить духовку

Привести духову шафу в порядок можна без зайвого клопоту

Духовка — один з побутових приладів, що часто використовуються на будь-якій кухні. Як і звичайна плита, духова шафа підлягає регулярному чищенню. Зробити це можна навіть без використання агресивних мийних засобів із хімікатами.

Як пише видання Express, є один простий, але дуже ефективний лайфхак для чищення духовки. Завдяки двом натуральним засобам ви легко відмиєте поверхню від жиру до блиску, причому не залишите ніяких розводів. Духовка буде ідеальною чистою.

Використовуйте два натуральні засоби — половинку лимона і харчову соду. Так, сода здатна легко розчиняти бруд і жир, порошок також усуває запахи, а ще видаляє залишки їжі, що пригоріли, не залишаючи різких подряпин. Лимон, з іншого боку, видаляє певні відкладення.

Як очистити духовку за допомогою лимона та соди

Щоб очистити внутрішню частину духовки, приготуйте густу пасту, що складається з харчової соди, води та соку, вичавленого з лимона. Вам потрібно зробити пасту досить густою, щоб її можна було натирати всередині духовки, але не надто рідкою.

Розподіліть розчин по всій духовці і залиште на час від 10 хвилин до 12 годин, залежно від того, наскільки брудна ваша духовка. Потім за допомогою чистої вологої губки зітріть плями, що пригоріли. Нарешті протріть внутрішню частину духовки вологою ганчіркою або старим рушником.

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