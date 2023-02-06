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У iPhone розкрили маловідому функцію, яка полегшить життя

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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iPhone може допомогти вам заснути
iPhone може допомогти вам заснути

Експерти вважають, що білий шум допомагає у боротьбі з безсонням

Після того, як компанія Apple презентувала нову операційну систему iOS 15, перед користувачами відкрився ряд оновлених функцій. Це торкнулося і сповіщень, і камери, і Apple Music. Втім деякі функції все ще залишаються маловідомими.

Так, у коментарі для DailyMail експерти розповіли про корисне оновлення в Apple, про яке досі знає не так багато користувачів.

У смартфонах iPhone з’явився білий шум – рівномірний фоновий звук з частотами всього звукового діапазону, від 20 до 20 000 Гц. Експерти вважають, що білий шум допомагає у боротьбі з безсонням – він робить непомітною різницю між шумом з навколишнього середовища та будь-якими перешкодами, які можуть стимулювати наш мозок (наприклад, гавкіт собак, гуркіт автомобілю).

У iPhone доступні шість заспокійливих фонових звуків, які можуть відтворюватися протягом всієї ночі: від шуму дощу до океану.

Як увімкнути білий шум на своєму смартфоні?

"Налаштування" – "Спеціальні можливості" – "Аудіовізуалізація" – "Фонові звуки".

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