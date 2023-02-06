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Навіщо класти лимон у губку для миття посуду: хитрість, яка полегшить вам прибирання

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Як мити посуд лимоном та губкою для посуду
Як мити посуд лимоном та губкою для посуду. Фото santeplusmag.com

Це рішення завжди ефективне, і підходить для всіх видів посуду

Лимон – це не тільки надзвичайно цінний та універсальний цитрусовий фрукт, але й відмінний природний антибактеріальний засіб. Тому багато господинь використовують цей інгредієнт і під час миття посуду.

Як зазначає портал santeplus, губка для миття посуду, просочена лимоном, здатна вирішити багато незручностей. Виявляється, щоразу, коли губка з лимоном намокає, цитрусовий сік доповнює мийний засіб і допомагає видаляти плями з тарілок.

Як мити посуд лимоном та губкою для посуду

Перше, що потрібно зробити — це трохи надріжте губку між жовтою і зеленою частинами, а потім вставте часточку цитрусу всередину розрізу. А потім мийте посуд як завжди. Завдяки своєму соку, лимон легко видаляє різні плями на тарілках і полірує посуд.

Також крім здатності очищати поверхні і видаляти стійкі плями з посуду, лимон залишає п’янкий аромат, який усуває навіть неприємні запахи, що найважче піддаються боротьбі.

Раніше ми розповідали, чому губки для миття посуду кольорові. Це не рекламний хід, а спроба виробників спростити життя домогосподарок, адже кожен колір відповідає за певний тип забруднень та матеріал, для якого саме ця губка буде найефективнішою.

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#Посуд #Лайфхак