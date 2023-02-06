Прибрати суперклей зі шкіри дуже просто: потрібні засоби точно є у вашому домі

Найефективніші лайфхаки, які точно допоможуть у такій серйозній ситуації

Суперклей — це дуже міцний клей, який важко видалити після того, як він приклеївся до поверхні. Ним, наприклад, можна легко склеїти тріснуту підошву на взутті і після цього така пара ще довго вам прослужить. Однак, якщо клей потрапив на шкіру, видалити його буде проблематично.

Кількома дієвими лайфхаками, які допоможуть позбутися суперклею, не викликаючи подразнення або пошкодження шкіри, ділиться "24 канал". Ці методи передбачають використання підручних засобів, які точно знайдуться у вашому будинку.

1 — Рідина для зняття лаку

Змочіть ватний диск у рідині для зняття лаку і прикладіть до шкіри у місці, до якого причепився клей. Трохи потріть, а після цього обережно зітріть шар за допомогою пемзи.

2 — Рідке мило або засіб для миття посуду

У невелику ємність наберіть теплої води, додайте рідке мило або мийний засіб для посуду, добре розмішайте. Опустіть в рідину руки й потримайте їх там декілька хвилин. Після цього спробуйте відчистити клей за допомогою жорсткої мочалки.

3 — Олія

Одразу після того, як на шкіру потрапив суперклей, змастіть це місце рослинною або масажною олією. Залиште на кілька хвилин і ви помітите, що клей починає сам відшаровуватися від шкіри. Після цього треба помити руки теплою водою.

4 — Вазелін

Цей засіб пом'якшує клей та шкіру. Уже через декілька хвилин після нанесення ви можете трохи помасажувати місце, куди потрапив клей — він потроху почне відшаровуватися від шкіри.

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