Порошок своїми руками: із яких підручних засобів його можна зробити

Інгредієнти для альтернативного порошку легко знайдуться у будинку

Не всі воліють використовувати для прання агресивні мийні засоби. Тому можна знайти заміну магазинному порошку, зробивши суміш своїми руками в домашніх умовах. В якості складових знадобляться засоби, які ви легко знайдете в своєму будинку.

Як пише видання Express, лайфхак із виготовлення саморобного порошку розповіла блогерка, господиня з багаторічним досвідом Ненсі Бертуїстл. Вона закликала дотримуватися порад наших бабусь і мам, трохи обмеживши застосування хімії з побутовою метою.

Що потрібно для виготовлення домашнього порошку:

30 г соди

Шматок мила

1 чайна ложка рідини для миття посуду

Ароматна ефірна олія (за бажанням)

Мило або харчовий барвник (за бажанням)

Блендер або віночок

250 мл окропу

Глек

Ніж

Дошка для нарізання

Як зробити порошок у домашніх умовах:

Дрібно наріжте шматок мила і покладіть його в блендер, щоб подрібнити на порошок. Помістіть подрібнене мило в літрову банку і додайте 250 мл окропу та 30 г соди. Далі слід перемолоти суміш занурювальним блендером/віночком до однорідності. Додайте ефірну олію лаванди для ароматизації мийного засобу (за бажанням) та мило або харчовий барвник, щоб надати відтінок (за бажанням). Додайте чайну ложку екологічно чистого засобу для миття посуду для емульгування. Потім влийте окріп, поки не отримаєте бажану консистенцію. Змішайте до загущення. Залишіть на дві години, перш ніж перелити у пляшку.

За словами жінки, такий засіб чудово справляється з пранням, у тому числі у пральній машині. Однак такий порошок є більш екологічним і економним, ніж покупна побутова хімія.

Раніше "Телеграф" розповідав, що при пранні багато хто з нас припускається помилок. Одна з найчастіших проблем стосується дози мийного засобу, який ви вливаєте в пральну машину.