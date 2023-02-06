Порошок своїми руками: із яких підручних засобів його можна зробити
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Інгредієнти для альтернативного порошку легко знайдуться у будинку
Не всі воліють використовувати для прання агресивні мийні засоби. Тому можна знайти заміну магазинному порошку, зробивши суміш своїми руками в домашніх умовах. В якості складових знадобляться засоби, які ви легко знайдете в своєму будинку.
Як пише видання Express, лайфхак із виготовлення саморобного порошку розповіла блогерка, господиня з багаторічним досвідом Ненсі Бертуїстл. Вона закликала дотримуватися порад наших бабусь і мам, трохи обмеживши застосування хімії з побутовою метою.
Що потрібно для виготовлення домашнього порошку:
- 30 г соди
- Шматок мила
- 1 чайна ложка рідини для миття посуду
- Ароматна ефірна олія (за бажанням)
- Мило або харчовий барвник (за бажанням)
- Блендер або віночок
- 250 мл окропу
- Глек
- Ніж
- Дошка для нарізання
Як зробити порошок у домашніх умовах:
- Дрібно наріжте шматок мила і покладіть його в блендер, щоб подрібнити на порошок.
- Помістіть подрібнене мило в літрову банку і додайте 250 мл окропу та 30 г соди.
- Далі слід перемолоти суміш занурювальним блендером/віночком до однорідності.
- Додайте ефірну олію лаванди для ароматизації мийного засобу (за бажанням) та мило або харчовий барвник, щоб надати відтінок (за бажанням).
- Додайте чайну ложку екологічно чистого засобу для миття посуду для емульгування.
- Потім влийте окріп, поки не отримаєте бажану консистенцію.
- Змішайте до загущення.
- Залишіть на дві години, перш ніж перелити у пляшку.
За словами жінки, такий засіб чудово справляється з пранням, у тому числі у пральній машині. Однак такий порошок є більш екологічним і економним, ніж покупна побутова хімія.
Раніше "Телеграф" розповідав, що при пранні багато хто з нас припускається помилок. Одна з найчастіших проблем стосується дози мийного засобу, який ви вливаєте в пральну машину.