Простий лайфхак очистить від чорнила ручки навіть білу сорочку: необхідний засіб точно знайдеться в будинку

Якщо діяти швидко, то забруднення відійде без зайвого клопоту

Сліди від ручки можуть з’явитися на одязі непомітно для її власника та зіпсувати улюблену річ. Однак не поспішайте засмучуватися, адже один аптечний засіб чудово відтирає плями чорнила з тканини. Можна обійтися без агресивних порошків, як і у разі виведення масляних забруднень.

Як пише видання Express, видалити сліди від ручки допоможе недорогий, але ефективний продукт. Йдеться про спирт. Суть лайфхака в тому, щоб обробити розчином річ до того, як помістити в барабан пральної машини.

Отже, щоб прибрати пляму чорнила з одягу, рекомендується використовувати медичний спирт (альтернатива — горілка). Що потрібно робити, щоб очистити річ від слідів ручки:

На поверхню покладіть старий рушник, а зверху забруднену чорнилом частину сорочки.

Нанесіть спирт на ватяний диск і обережно, але ретельно промокніть сорочку.

Частіше міняйте ватяні диски, щоб пляма не розповзалася на інші частини сорочки.

Такі нехитрі маніпуляції очистять волокна від фарби. Після обробки спиртом річ бажано випрати так, як ви зазвичай це робите.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відыпрати плями від кетчупу з одягу. Є кілька вдалих народних методів.