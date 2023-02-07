Якщо смартфон не заряджається через пил: найпростіший спосіб виправити проблему

У деяких випадках мчатися стрімголов до сервісного центру не обов'язково — все можна вирішити самостійно

Смартфони вже давно стали невід’ємною частиною нашого життя. Трапляється, що гаджет раптово перестає "сприймати" зарядний пристрій. Причин цього може бути багато: поломка зарядки або батареї телефона, проблеми з розеткою чи пристроєм, від якого ви намагаєтесь його підживити, проблеми з прошивкою або ж одна з найбільш банальних причин — пил, який забився у гніздо зарядки.

Якщо проблема — у бруді, який накопичився у порту для заряджання, виправити це зовсім нескладно. І для цього навіть не знадобиться купувати спеціальні інструменти. Як самостійно виправити проблему та очистити гніздо зарядки від пилу, щоб телефон знову почав заряджатися, розповідає OBOZREVATEL.

Чому "ламається" порт для зарядки

Хай як обережно ви ставитесь до свого телефона, але нічого вдіяти проти пилу ви не здатні. Коли смартфон лежить у вашій кишені чи сумочці, він контактує із пилом і мікрочастинками бруду, які можуть забиватися у "найзручніші місця" – динаміки та порт для зарядки. Оскільки візуально це не дуже помітно, певний час ми не зважаємо на засмічення, а коли кількість бруду досягає критичного рівня (динаміки звучать дуже погано або ж телефон перестав заряджатися), то не знає, що з цим робити.

Як самостійно почистити порт для зарядки

На те, щоб його полагодити, не доведеться витрачати ані копійки. Головне — будьте обережними, щоб нічого не зламати. Якщо акуратність — це не про вас, то краще занесіть гаджет у сервісний центр, в іншому разі — до роботи!

На те, щоб "пофіксити" смартфон, піде буквально кілька хвилин. Нам знадобиться звичайна дерев'яна зубочистка або голка (от з нею треба бути максимально обережним, бо і порт Lightning в iPhone, і USB-C у гаджетах Android мають дуже делікатні контакти).

Для очищення порту вставте у нього зубочистку та обережно її переміщуючи, зберіть бруд всередині. Особливо тиснути не потрібно, бо так ви можете тільки ще більше його втрамбувати. Потроху діставайте бруд зсередини і в якийсь момент ви зрозумієте, що у зарядному порті більше не залишилось сторонніх предметів. Ось і все — спробуйте поставити телефон на зарядку і він має запрацювати.

Якщо ж щось пішло не так і метод не спрацював, то краще зверніться до фахівців. Можливо, проблема криється зовсім не у засміченні зарядного гнізда.

Раніше ми розповідали, що заряд батареї на телефоні може "танути" на очах через одну приховану функцію. Значок цієї програми може бути неактивним, але вона працюватиме у фоновому режимі й з’їдатиме дорогоцінні відсотки зарядки.