Як упакувати посилку, щоб вона точно дійшла цілою (лайфхак)

Не найбюджетніший спосіб, зате надійний

Мало не кожен, хто часто користується послугами доставки через поштових операторів, стикався з тим, що посилки можуть пошкоджуватися в дорозі, проте цього можна уникнути.

Надійний, хоч і трохи кумедний лайфхак опублікував на своєму каналі TikTok користувач з ником @andrelifehack.

Для надійного пакування потрібні: коробка, скотч, пакет, монтажна піна, ніж.

Пакувати треба так:

обернути те, що хочете відправити, в пакет;

залити дно коробки монтажною піною;

покласти на піну пакет з відправленням;

залити коробку піною до верху;

зачекати 12 годин;

зрізати зайву піну, що випирає із коробки;

заклеїти коробку скотчем.

Перед зрізанням піни потрібно обов’язково почекати, доки вона застигне

Як демонструє автор відео, з такою упаковкою склянка в нього залишилася цілою навіть після того, як він штовхав коробку ногами зі сходів.

Ось такі випробування пережила коробка

Склянка без жодної тріщинки

Варто зауважити, що в коментарях українці посміялися, що такі лайфхаки корисні при пересиланні посилок "Новою поштою", оскільки нерідкі випадки, що відправлення пошкоджуються через недбале поводження працівників із ними.

Інші ж пожартували, що пінопласт чи нова склянка обійдуться значно дешевше, ніж монтажна піна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як сильно "Нова пошта" підняла тарифи на пересилання відправлень Україною з 2023 року.