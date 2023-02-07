Як упакувати посилку, щоб вона точно дійшла цілою (лайфхак)
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Не найбюджетніший спосіб, зате надійний
Мало не кожен, хто часто користується послугами доставки через поштових операторів, стикався з тим, що посилки можуть пошкоджуватися в дорозі, проте цього можна уникнути.
Надійний, хоч і трохи кумедний лайфхак опублікував на своєму каналі TikTok користувач з ником @andrelifehack.
Для надійного пакування потрібні: коробка, скотч, пакет, монтажна піна, ніж.
Пакувати треба так:
- обернути те, що хочете відправити, в пакет;
- залити дно коробки монтажною піною;
- покласти на піну пакет з відправленням;
- залити коробку піною до верху;
- зачекати 12 годин;
- зрізати зайву піну, що випирає із коробки;
- заклеїти коробку скотчем.
Як демонструє автор відео, з такою упаковкою склянка в нього залишилася цілою навіть після того, як він штовхав коробку ногами зі сходів.
Варто зауважити, що в коментарях українці посміялися, що такі лайфхаки корисні при пересиланні посилок "Новою поштою", оскільки нерідкі випадки, що відправлення пошкоджуються через недбале поводження працівників із ними.
Інші ж пожартували, що пінопласт чи нова склянка обійдуться значно дешевше, ніж монтажна піна.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як сильно "Нова пошта" підняла тарифи на пересилання відправлень Україною з 2023 року.