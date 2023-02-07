Місія здійснима: два копійчані засоби, які позбавлять вас від масляних плям на джинсах

Простий трюк, який допоможе вам видалити навіть найстійкіші масляні плями.

Видалення навіть найстійкіших масляних плям — місія здійснима, головне робити це у потрібний час, а саме одразу. Однак, навіть якщо ви помітили забруднення не відразу, то і цю проблему можна легко вирішити.

Сьогодні ми хочемо розповісти, як видалити масляну пляму з джинсів. Як відзначає портал santeplus, відмінними союзниками у боротьбі з такими забрудненнями на джинсах є тальк та кукурудзяний крохмаль. Ці продукти дуже добре вбирають жир та олію з тканини.

Як вивести масляну пляму з джинсів

Щоб пляма точно зникла, вам необхідно дотримуватись "інструкції". Отже, кроки, які необхідно виконати:

Вберіть якнайбільше масляної плями паперовими рушниками. Нанесіть рясно на пляму тальк або кукурудзяний крохмаль і залиште на 1 годину. Після цього приберіть тальк/крохмаль, і нанесіть кілька крапель мийного засобу на пляму. Втирайте його з обох боків джинсів. Потім виперіть одяг відповідно до рекомендацій.

Раніше ми розповідали, як легко забрати плями від дезодоранту з темного одягу. З цим допоможе один доступний засіб, який знайдеться у кожному будинку.