Запасний варіант: корисні хитрощі, як відкрити пляшку вина без штопора

Ці хитромудрі прийоми дозволять вам відкоркувати пляшку вина, якщо під рукою немає штопора.

Побалувати себе келихом вина можна навіть тоді, коли в будинку немає штопора, і для цього не потрібно бігти за ним у магазин або шукати пляшку з кришкою, що закручується. Є як мінімум чотири "запасні варіанти". Також пропонуємо ознайомитися з тим, як можна за п’ять секунд відкрити будь-яку банку із закрутками.

Перш ніж застосовувати ці поради, озброїтися обережністю, пише портал santeplus, щоб не нашкодити собі під час відкорковування пляшки, а також щоб не розбити її з необережності.

4 надійні способи відкрити пляшку без штопора

Спосіб відкривання пляшки плоскогубцями та саморізами

Візьміть два шурупи, вставте їх у пробку пляшки. Використовуючи плоскогубці, витягайте шурупи разом із пробкою, щоб відкрити пляшку.

Відкоркуйте пляшку вина запальничкою

В цьому випадку достатньо нагріти шийку пляшки за допомогою запальнички. Це спричинить теплову реакцію, що допоможе виштовхнути пробку з пляшки. Процес може зайняти 1-2 хвилини.

Ці методи будуть дуже корисні, якщо під рукою немає штопора

Відкоркуйте винну пляшку ножем або ножицями.

Вам знадобиться гострий ніж (найкраще використовувати зубчастий) чи ножиці. Вставте лезо ножа в центр пробки і викопайте делікатно її середину. Потім вставте ножа або ножиці в пробку під кутом 45 градусів і обережно поверніть інструмент, потягнувши його на себе, ніби ви використовуєте штопор.

"Взуттєвий" метод

Ця техніка вимагає посидючості. Зніміть взуття, потім помістіть пляшку в одну з туфель на рівні п’яти. Потім постукайте черевиком по стіні або іншій поверхні, поки корок поступово не вийде. Не чекайте, поки пробка вийде повністю, щоб коли вона вилетить не вилилося вино.

Також раніше ми вже писали про те, як легко відкрити банку з кришкою твіст-офф. Вам знадобляться підручні засоби, які знайдуться на будь-якій кухні.