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Що помістити в мікрохвильову піч на 5 хвилин, щоб її очистити: суперпростий трюк

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Мікрохвильова піч повинна бути чистою всередині та зовні
Мікрохвильова піч повинна бути чистою всередині та зовні. Фото pexels.com

Для лайфхака потрібні доступні та недорогі продукти

Мікрохвильова піч – один із найчастіше використовуваних побутових приладів на будь-якій кухні. І якщо зовні ми часто протираємо поверхню, то за порядком усередині стежать не всі. А це дуже важливо для дотримання гігієни приготування їжі.

Очистити мікрохвильову піч від пригорілої їжі та інших забруднень можна просто і швидко, використовуючи лише натуральні інгредієнти. Все, що вам знадобиться, вода та лимон. Ефективний лайфхак публікує видання Express.

Суть лайфхака в тому, щоб помістити половинку лимона у воду і нагріти в мікрохвильовій печі приблизно доти, доки вона не закипить. Пара повинна розм’якшити будь-яку їжу, що пригоріла, настільки, щоб її можна було видалити без особливих зусиль. До того ж, лимон усуне будь-який неприємний запах.

Отже, щоб очистити мікрохвильову піч усередині за допомогою лимона і води, виконайте такі кроки:

  • Половину лимона помістіть у ємність із водою.
  • Поставте в мікрохвильову піч на п’ять хвилин.
  • Залишіть ненадовго і не відчиняйте дверцята.
  • Протріть внутрішні стінки мікрохвильової печі, завдяки трюку всі залишки їжі видаляються дуже просто.

Раніше "Телеграф" розповідав, як без зайвого клопоту очистити духовку. Одні простий лайфхак значно полегшить прибирання.

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