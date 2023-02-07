Що помістити в мікрохвильову піч на 5 хвилин, щоб її очистити: суперпростий трюк

Для лайфхака потрібні доступні та недорогі продукти

Мікрохвильова піч – один із найчастіше використовуваних побутових приладів на будь-якій кухні. І якщо зовні ми часто протираємо поверхню, то за порядком усередині стежать не всі. А це дуже важливо для дотримання гігієни приготування їжі.

Очистити мікрохвильову піч від пригорілої їжі та інших забруднень можна просто і швидко, використовуючи лише натуральні інгредієнти. Все, що вам знадобиться, вода та лимон. Ефективний лайфхак публікує видання Express.

Суть лайфхака в тому, щоб помістити половинку лимона у воду і нагріти в мікрохвильовій печі приблизно доти, доки вона не закипить. Пара повинна розм’якшити будь-яку їжу, що пригоріла, настільки, щоб її можна було видалити без особливих зусиль. До того ж, лимон усуне будь-який неприємний запах.

Отже, щоб очистити мікрохвильову піч усередині за допомогою лимона і води, виконайте такі кроки:

Половину лимона помістіть у ємність із водою.

Поставте в мікрохвильову піч на п’ять хвилин.

Залишіть ненадовго і не відчиняйте дверцята.

Протріть внутрішні стінки мікрохвильової печі, завдяки трюку всі залишки їжі видаляються дуже просто.

Раніше "Телеграф" розповідав, як без зайвого клопоту очистити духовку. Одні простий лайфхак значно полегшить прибирання.