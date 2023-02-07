Приголомшливий ефект за сущі копійки: як зробити, щоб звичайна свічка горіла добу

Розповідаємо, як самостійно виготовити свічку довгого горіння

За останні кілька місяців свічки перестали асоціюватися в українців з предметом для створення романтичної атмосфери. Тепер це — джерело світла під час відключень електроенергії та джерело тепла, коли батареї не гріють. Зважаючи на високі ціни і те, що куплені свічки горять зовсім недовго (лише кілька годин), люди вже давно шукають та вигадують все нові і нові способи робити їх самостійно: з мила чи старих свічок, з картоплі, з мандаринів тощо.

І хай там як, а хочеться, щоб навіть дешева саморобна свічка добре світила і довго горіла. Як зробити свічку, яка горітиме близько доби, розповідає Ukr.Media. Зазначається, що на "модернізацію" знадобляться сущі копійки, зате ефект буде приголомшливим.

Як зробити свічку довгого горіння

Свічку тривалого горіння, яка прослужить 24 години, а то і більше, можна зробити з найдешевших матеріалів. Це дуже просто, однак слід бути обережними: все-таки йдеться про річ, яка має горіти.

Нам потрібно:

Парафінова свічка

Воскова свічка

Дрібка солі

Маленька банка

Соняшникова олія

Ніж

Сірники

Рекомендація: олію краще брати рафіновану, щоб не відчувалося ніяких сторонніх запахів. А от сіль потрібна для того, щоб прибрати всю зайву вологу з олії.

Покрокова інструкція:

Опустіть воскову свічку у скляну ємність, а тоді відріжте відповідну довжину. На дно крапніть трохи розтопленого парафіну і поки він не застиг, відразу закріпіть відрізану воскову свічку. Налийте в баночку олію і додайте щіпку солі.

От і все — свічка довгого горіння готова. Рослинна олія не тільки значно продовжить термін служби звичайної свічки, але й послужить як збільшувальна лінза. Через це такі саморобні свічки рекомендують ставити біля дзеркал і скла — так у кімнаті візуально буде набагато більше світла.

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