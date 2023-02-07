Як врятувати пересолену страву: чим можна прибрати сіль з супу, каші, м’яса та овочів

Навіть не думайте викидати готову страву! Все можна виправити

Часто трапляється так, що під час куховарства не відразу вдається вгадати з кількістю солі. Ви потроху підсолюєте страву, а потім ще і ще… Аж раптом виявляється, що вона жахливо пересолена! Щоб такого не сталося, по-перше, варто взяти до уваги, як правильно солити супи та бульйони, і коли додавати сіль у гречку. По-друге, навіть якщо солі виявилося забагато, ще не все втрачено — страві можна повернути нормальний смак.

Кількома ефективними лайфхаками ділиться сайт odnaminyta. У цій публікації ми розкажемо, як за допомогою інших компонентів врятувати пересолене м’ясо, овочі, суп і крупи.

Пересолений суп — що робити

Тут все досить просто: потрібно відлити частину солоного бульйону і долити води, а тоді трохи прокип’ятити суп. Це найпростіший спосіб виправити ситуацію.

Крім того, допоможе сирий яєчний білок. Його можна влити у каструлю з пересоленим супом, добре перемішати і дочекатися, доки він провариться — за цей час білок вбере в себе частину солі. Після цього його просто дістають з супу.

Є ще один ефективний метод: треба додати рис. Просто загорніть жменю рисової крупи у марлю та опустіть її в каструлю приблизно на 20 хв.

Якщо пересолена каша

Дещо складніше врятувати пересолену крупу. В такому разі доведеться зварити ще одну невеличку порцію каші й добре все розмішати. Звісно ж, нова порція крупи не солиться взагалі.

Ще один варіант: розбавити страву смаженими овочами, м’ясом або соусом. Їх теж під час приготування не солять.

Пересолене м’ясо чи овочі

Тут у пригоді стануть такі компоненти, як лимонний сік, томатна паста чи помідори, цукор і навіть мед. Якщо додати трохи "секретного інгредієнта" собі до смаку, то з великою імовірністю йому вдасться перебити сіль.

Також приховати перебір із сіллю допоможе картопля. Її просто нарізають невеликими шматочками та додають до страви, доки та готується. Щойно все буде готово, картоплю просто прибирають.

Раніше ми розповідали, як розморозити м’ясо за 10 хв без мікрохвильовки. Це найпростіший з усіх можливих способів і він точно ніяк не вплине на смак майбутньої страви.