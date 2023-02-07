Як яйця можуть допомогти наточити ножі на блендері: хитрість, яка стане в пригоді на кухні

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М’ясорубка та блендер — це та техніка, без якої сучасні домогосподарки вже напевно і не уявляють, як справлялися. Вони значно прискорюють час приготування, що дає можливість не стояти годинами біля плити. Однак згодом їхні ножі стають тупішими, а це означає, що їх треба ув’язнити. І зробити це можна самостійно, так само як і звичайний кухонний ніж.

Як зазначає портал prostoway, із завданням "наточити ножі на блендері/м’ясорубці" з легкістю впорається будь-яка господиня. І для цього їй знадобляться курячі яйця.

Як заточити ножі м’ясорубки чи блендера

Щоб ножі блендера знову стали гострими, вам знадобиться яєчна шкаралупа. Достатньо буде 2-3 яєць. Зніміть із них шкаралупу, а з неї внутрішню шкірку. Після висушіть її і покладіть у блендер. Увімкніть його і перебийте шкаралупу 1-2 хвилини. Ось і все – ніж блендера буде заточений.

А ось щоб заточити ніж м’ясорубки, вам знадобиться наждачний папір. Виріжте з неї кружальце діаметром як грати м’ясорубки, вставте його шліфувальною стороною до ножа і кілька разів прокрутіть ручку м’ясорубки проти годинникової стрілки.

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