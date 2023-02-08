Швидко та без хімії: як відмити кран від нальоту без оцту та соди

Цей трюк допоможе вам швидко очистити кран

Розв'язати проблему кранів, уражених вапняним нальотом, з якою 100% зіштовхувалася кожна домогосподарка, можна швидко та без хімічних засобів. При чому вам не знадобляться "стандартні" сода та оцет, які часто для цього використовують. Що ж допоможе повернути змішувачам колишній блиск.

Для того, щоб домогтися дивовижної чистоти кранів у рекордно короткий термін, вам знадобляться лимон і сіль, пише портал santeplus. Завдяки цим двом продуктам від нальоту не залишиться сліду, а також це відмінна профілактика для його появи.

Як видалити вапняний наліт із крана

Для прибирання вам знадобиться лимон, що розрізає навпіл. Посипте його дрібною сіллю, а потім утріть його в проблемну поверхню і залиште на 5 хвилин. Через потрібний час обережно протріть кран губкою з мікрофібри, а потім промийте і висушіть поверхню. Наліт зникне чарівним чином.

Раніше ми розповідали, чим помити вікна, щоб вони засяяли вже за 10 хвилин. Цей хитрий трюк з білим оцтом вважається одним із найдешевших і водночас одним із найефективніших.