Те, про що ви навіть не задумувались: чи залежить швидкість зарядки телефона від кабелю

Експерти нарешті поставили крапку у цьому питанні

Зазвичай, якщо смартфон починає повільно заряджатися, людина шукає проблему саме у ньому. Максимум — зверне увагу на блок живлення. А от про кабель, який сполучає ваш гаджет з адаптером не задумується майже ніхто. І даремно.

В мережі ведеться чимало суперечок щодо того, чи залежить швидкість зарядки телефона від довжини кабелю. Одні переконані, що така залежність була б повною нісенітницею, інші ж впевнено кивають головою і відповідають: "Звичайно!". Хто із них має рацію, розповідає itechua.

Експерти видання кажуть, що взаємозалежність між довжиною зарядного проводу та швидкістю зарядки гаджета дійсно існує: чим довший кабель, тим менша швидкість заряджання смартфона від одного і того ж адаптера. Укорочувати його немає сенсу лише у двох випадках: якщо ваш девайс не сприймає більшу напругу або якщо зарядний блок може працювати лише за певних значень.

Важлива у цьому випадку і товщина кабелю для зарядки: чим більший діаметр дроту, тим вища у нього пропускна здатність. Але треба дивитися саме на калібр внутрішнього плетіння. Ці характеристики на упаковці вказуються у такому вигляді: "28/28 AWG". Перше число – це калібр проводів, які передають інформацію, друге – калібр живлячих. І що менший другий показник, то краще для швидкості зарядки.

До речі, якщо ваш пристрій не підтримує швидку зарядку, то сенсу купувати товсті кабелі взагалі немає. Калібр варто збільшувати тільки якщо вам треба отримати ту саму швидкість зарядки, але з довшим кабелем.

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