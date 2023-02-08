Скільки разів на місяць потрібно чистити гребінець і як правильно це робити: важливі нюанси

Упорядкувати гребінець досить просто

Щітки для макіяжу, пов’язки на волосся і гребінці – косметичні засоби, що часто використовуються й обов’язково потребують регулярного очищення. Доглядати за гребінцем просто, але є невеликі нюанси, особливо якщо йдеться про дерев’яний гребінець, яка в зимовий час допомагає зменшити статику.

На гребінцях скупчуються волосся, лусочки шкіри та сліди поту. Тому важливо чистити розчіску хоча б один раз на місяць, щоб забезпечити гігієну і зберегти виріб у найкращому стані, йдеться в матеріалі glam.

Як правильно доглядати за гребінцем для волосся

Найпростіший спосіб очистити гребінець: змішати теплу воду з шампунем і замочити в цьому розчині гребінець. Після щітку слід промити в холодній воді і дати повністю висохнути (найкраще на повітрі). Однак такий алгоритм не слід застосовувати до гребінців, виготовлених із дерева. Інакше предмет можна зіпсувати.

Як очистити гребінець з дерев’яною ручкою? Спочатку витягніть волосся (для зручності можна скористатися пінцетом). Помістіть щетину під струмінь води, але намагайтеся не мочити дерев’яну ручку. Промийте невеликою кількістю шампуню. Висушіть так, щоб вода не стікала на дерево.

Для обробки дерев’яного гребінця можна використовувати олію чайного дерева. Для цього виконайте прості кроки:

Видаліть волосся з щетинок.

Наповніть миску приблизно 250 мл гарячої води і додайте п’ять крапель олії чайного дерева, розмішайте.

Зануріть тканину в суміш і потріть поверхню всієї гребінця, включаючи ручку. Тільки слідкуйте за тим, щоб на деревину не потрапляло надто багато води.

Візьміть стару зубну щітку, зануріть у суміш води та олії чайного дерева. Прочистіть простір між щетинками.

Сушіть гребінець щетиною вниз.

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