Бюджетний лайфхак для господинь: застарілий нагар зі сковорідки легко прибере зубна паста

Найпростіший спосіб відчистити сковороду без зайвих клопотів

Як би ви не старалися, а уникнути того, що час від часу на кухні щось википає або пригорає, нереально. Періодично посуд таки доводиться рятувати від "стародавніх" залишків їжі та нагару. Впоратися з цією проблемою нескладно, адже на ринку представлено чимало всіляких спеціальних засобів. Проте мало хто знає, що все необхідне для "реанімації" сковорідки вже є у нього вдома.

Виявляється, застарілий жир і нагар зі сковорідки легко прибере звичайна зубна паста. Як це працює та як правильно використовувати цей засіб, розповідає ukr.media.

Перше, про що варто знати: зубна паста послужить максимально щадним абразивним засобом. Не переймайтеся щодо того, що вона може пошкрябати поверхню.

Нам знадобляться:

зубна паста;

м'яка губка;

тепла вода.

Як очистити сковороду зубною пастою:

Зубну пасту рівномірно наносять по всій поверхні сковороди. Далі розтираємо її губкою. Залишаємо сковороду як мінімум на 3 год, але краще — на ніч. Тепер сковороду треба сполоснути під теплою проточною водою. Весь нагар при цьому легко відітреться звичайною м'якою губкою. Після цього треба ще раз промити сковороду — тепер краще зробити це у гарячій воді з використанням засобу для миття посуду.

Раніше ми розповідали, який простий продукт поверне блискучий вигляд старій сковороді. Щоб скористатися цим простим лайфхаком, вам навіть не доведеться нічого додатково купувати.