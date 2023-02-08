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Бюджетний лайфхак для господинь: застарілий нагар зі сковорідки легко прибере зубна паста

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Автор
Сковорідка буде як нова
Сковорідка буде як нова. Фото freepik.com

Найпростіший спосіб відчистити сковороду без зайвих клопотів

Як би ви не старалися, а уникнути того, що час від часу на кухні щось википає або пригорає, нереально. Періодично посуд таки доводиться рятувати від "стародавніх" залишків їжі та нагару. Впоратися з цією проблемою нескладно, адже на ринку представлено чимало всіляких спеціальних засобів. Проте мало хто знає, що все необхідне для "реанімації" сковорідки вже є у нього вдома.

Виявляється, застарілий жир і нагар зі сковорідки легко прибере звичайна зубна паста. Як це працює та як правильно використовувати цей засіб, розповідає ukr.media.

Перше, про що варто знати: зубна паста послужить максимально щадним абразивним засобом. Не переймайтеся щодо того, що вона може пошкрябати поверхню.

Нам знадобляться:

  • зубна паста;
  • м'яка губка;
  • тепла вода.

Як очистити сковороду зубною пастою:

  1. Зубну пасту рівномірно наносять по всій поверхні сковороди.
  2. Далі розтираємо її губкою.
  3. Залишаємо сковороду як мінімум на 3 год, але краще — на ніч.
  4. Тепер сковороду треба сполоснути під теплою проточною водою. Весь нагар при цьому легко відітреться звичайною м'якою губкою.
  5. Після цього треба ще раз промити сковороду — тепер краще зробити це у гарячій воді з використанням засобу для миття посуду.

Раніше ми розповідали, який простий продукт поверне блискучий вигляд старій сковороді. Щоб скористатися цим простим лайфхаком, вам навіть не доведеться нічого додатково купувати.

Теги:
#Очищення #Лайфхак #Сковорідка