Бюджетний лайфхак для господинь: застарілий нагар зі сковорідки легко прибере зубна паста
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Найпростіший спосіб відчистити сковороду без зайвих клопотів
Як би ви не старалися, а уникнути того, що час від часу на кухні щось википає або пригорає, нереально. Періодично посуд таки доводиться рятувати від "стародавніх" залишків їжі та нагару. Впоратися з цією проблемою нескладно, адже на ринку представлено чимало всіляких спеціальних засобів. Проте мало хто знає, що все необхідне для "реанімації" сковорідки вже є у нього вдома.
Виявляється, застарілий жир і нагар зі сковорідки легко прибере звичайна зубна паста. Як це працює та як правильно використовувати цей засіб, розповідає ukr.media.
Перше, про що варто знати: зубна паста послужить максимально щадним абразивним засобом. Не переймайтеся щодо того, що вона може пошкрябати поверхню.
Нам знадобляться:
- зубна паста;
- м'яка губка;
- тепла вода.
Як очистити сковороду зубною пастою:
- Зубну пасту рівномірно наносять по всій поверхні сковороди.
- Далі розтираємо її губкою.
- Залишаємо сковороду як мінімум на 3 год, але краще — на ніч.
- Тепер сковороду треба сполоснути під теплою проточною водою. Весь нагар при цьому легко відітреться звичайною м'якою губкою.
- Після цього треба ще раз промити сковороду — тепер краще зробити це у гарячій воді з використанням засобу для миття посуду.
Раніше ми розповідали, який простий продукт поверне блискучий вигляд старій сковороді. Щоб скористатися цим простим лайфхаком, вам навіть не доведеться нічого додатково купувати.