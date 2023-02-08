Простоять вдвічі довше: як доглядати зрізані квіти різних видів

Ці поради допоможуть насолоджуватися гарним букетом набагато довше

День святого Валентина, який відзначається 14 лютого, — це дуже романтичне свято, коли закохані обмінюються подарунками, і звичайно дівчата отримують від своїх коханих красиві букети квітів. Погодьтеся, так хотілося б, щоб вони стояли свіжими якомога довше. І це можливо.

Як зазначає портал prostoway, різні види квітів потребують різного догляду. І сьогодні ми хочемо розповісти вам про догляд за трояндами, нарцисами, тюльпанами, герберами та ліліями.

Як доглядати зрізані квіти, щоб вони простояли довше

Троянди — видаліть листя і зріжте шипи, що потрапляють під воду. А сам зріз стебла краще зробити косим.

Нарциси, оскільки вони виділяють отруйний сік, воду слід міняти дуже часто. Також із ними в одну вазу не варто ставити інші квіти.

Тюльпани — ця квітка любить дуже холодну воду. Ви навіть можете додати у вазу кілька шматочків льоду.

Гербери — натріть зріз стебла сіллю і квіти не в’януть швидко.

Лілії — видаліть всі тичинки і квітка радуватиме вас дуже довго.

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