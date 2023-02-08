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Простоять вдвічі довше: як доглядати зрізані квіти різних видів

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Хитрощі для троянд, лілій, тюльпанів та гербер
Хитрощі для троянд, лілій, тюльпанів та гербер. Фото pexels.com

Ці поради допоможуть насолоджуватися гарним букетом набагато довше

День святого Валентина, який відзначається 14 лютого, — це дуже романтичне свято, коли закохані обмінюються подарунками, і звичайно дівчата отримують від своїх коханих красиві букети квітів. Погодьтеся, так хотілося б, щоб вони стояли свіжими якомога довше. І це можливо.

Як зазначає портал prostoway, різні види квітів потребують різного догляду. І сьогодні ми хочемо розповісти вам про догляд за трояндами, нарцисами, тюльпанами, герберами та ліліями.

Як доглядати зрізані квіти, щоб вони простояли довше

  • Троянди — видаліть листя і зріжте шипи, що потрапляють під воду. А сам зріз стебла краще зробити косим.
  • Нарциси, оскільки вони виділяють отруйний сік, воду слід міняти дуже часто. Також із ними в одну вазу не варто ставити інші квіти.
  • Тюльпани — ця квітка любить дуже холодну воду. Ви навіть можете додати у вазу кілька шматочків льоду.
  • Гербери — натріть зріз стебла сіллю і квіти не в’януть швидко.
  • Лілії — видаліть всі тичинки і квітка радуватиме вас дуже довго.

Раніше ми розповідали, що можна подарувати коханому хлопцеві чи чоловікові у День закоханих. "Телеграф" створив цілу добірку ідей для створення милих презентів своїми руками

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