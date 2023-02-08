"Фокус", про який знають далеко не всі: навіщо треба смажити мило на сковорідці

Відмити сковорідку від жиру та нагару допоможе господарське мило

Через довге користування сковорідками на них рано чи пізно утворюється нагар, який не тільки псує їх зовнішній вигляд, а й веде до постійних пригорань та виділення неприємного запаху. Видалити нагар зі сковороди насправді нескладно, при цьому для цього можна використовувати навіть підручні засоби.

Як повідомляє РБК-Україна, щоб повернути сковорідці колишню чистоту, достатньо лише посмажити на ній господарське мило.

При цьому цей засіб не тільки дозволяє прибрати нагар, а й дозволяє подолати навіть товстий шар жиру.

Для цього необхідно натерти трохи господарського мила на тертці, після чого стружку, що вийшла, засипте на сковорідку і залийте туди води. Рідини багато не потрібно, але вона має покривати мило.

Просмажувати "коктейль" необхідно доти, поки мило не перетвориться на однорідну масу. Найчастіше на це йде від сили 10 хвилин.

Коли суміш охолоне, потрібно взяти щітку або грубу губку і відтерти сковорідку.

Так само можна очистити і зовнішній бік сковорідки. Для цього треба розчинити натерте мило в теплій воді до одержання кашки, а потім змішати з погашеною оцтом содою і нанести на поверхню.

Через 15 хвилин сковорідку можна почистити.

Насправді ніякої "магії" в цьому немає, оскільки господарське мило містить у собі луг, який добре справляється з будь-якими жирними забрудненнями. Саме завдяки лугу своїми властивостями, що чистять, володіють і більшість спеціалізованих засобів для миття посуду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чим видалити нагар зі скляного посуду та інших поверхонь.