Як швидко розморозити холодильник, не відключаючи його від мережі: елементарний спосіб

Якщо морозилка використовується часто і швидко утворюється шар льоду, її необхідно розморожувати частіше.

Як розморозити холодильник? Найочевидніша відповідь і спосіб — від’єднати його від мережі та чекати. Проте чи знали ви, що зробити це можна, не виймаючи розетку з мережі? Це відмінний спосіб, коли потрібно розморозити тільки морозилку, не чіпаючи весь холодильник. До речі, бонусом пропонуємо вам ознайомитись із хитрістю, як зробити, щоб у морозилці не було льоду.

Як відзначає портал santeplus, відключаючи цю техніку від мережі, ви ризикуєте порушити безпеку як продуктів у морозильній камері, так і продуктів, що зберігаються в холодильнику. А періодичне розморожування морозильної камери допоможе вам підтримувати ефективність холодильника та заощадити на рахунках за електроенергію. Як це зробити без відключення від мережі читайте далі.

Як швидко розморозити морозилку, не відключаючи її від мережі

Ось кроки, які потрібно виконати, щоб розморозити її, навіть якщо вона підключена до мережі:

Вийміть усі продукти з морозильної камери та помістіть їх у прохолодне місце. Поставте всередину каструлю з окропом, щоб підняти температуру і зібрати воду, яка утворюватиметься при розморожуванні. Закрийте морозилку і зачекайте, поки крига розтане. Тепло від окропу допоможе швидше розтопити лід. Час від часу відкривайте морозильну камеру, щоб впустити тепле повітря, що допоможе швидше розтопити лід. Використовуйте вологу тканину, щоб видалити залишки льоду. Не використовуйте гострі або загострені предмети, оскільки вони можуть пошкодити обробку морозильної камери, а також поранити вас. Ретельно висушіть морозильну камеру. Закрийте морозильну камеру та зачекайте, поки температура всередині приладу не повернеться до нормальних значень, перш ніж ставити продукти на місце.

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