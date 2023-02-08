Як не втратити шкарпетку під час прання: два геніальні лайфхаки

Невеликі трюки допоможуть "не розлучити" пару шкарпеток, доки вони стираються

При використанні пральної машини важливо дотримуватися простих правил. Деякі з них стосуються конкретних речей. Кожен з нас хоч раз стикався з проблемою, коли під час прання губилася шкарпетка.

Опитування показало, що кожен британець щомісяця втрачає в середньому по 1,3 шкарпетки, повідомляє glam. Така сама "загадка" напевно існує і в інших країнах. Однак є два блискучі лайфхаки, завдяки яким ви більше ніколи не втратите шкарпетку у пранні.

Використання мішка-сітки

Найпростіший спосіб уберегти свої шкарпетки від пропажі – сітчастий мішок. Те, що ви, можливо, вже використовуєте для захисту бюстгальтерів та нижньої білизни від пошкоджень у пральній машині, також допоможе утримати шкарпетки разом протягом усього процесу прання та сушіння.

Ви навіть можете прикріпити сітчастий мішок до кошика для білизни, щоб додавати до нього шкарпетки, як тільки вони забруднюються. Однак не варто класти в сітку надто багато шкарпеток. Інакше вони можуть не виполоскатися належним чином.

Трюк із шпилькою

Використовуйте шпильки, щоб заколоти шкарпетки. Найкраще взяти англійські шпильки з нержавіючої сталі, які не заіржавіють і, у свою чергу, не зіпсують тканини. Шпильки можна зняти після прання та сушіння. Хоча, якщо зручно, можна зберігати з ними шкарпетки в ящику, адже там ці "друзі" теж іноді втрачають свою "половинку".

Раніше "Телеграф" розповідав, коли не варто включати режим швидкого прання. У деяких випадках бажання заощадити час може призвести до псування речей.