Геніальний трюк, який допоможе з легкістю вимити м’ясорубку: це займе менше хвилини

Ідеально чистими будуть навіть важкодоступні місця

На кухні є повно речей, очищати які — суцільне "задоволення". І якщо більшість уже знає, як з легкістю прибрати застарілий жир та нагар зі сковорідки, то з м’ясорубкою ситуація поки складніша.

Мало хто чув про дивовижний лайфхак із картоплиною, який допоможе прибрати залишки фаршу з найпотаємніших куточків кухонного інструмента. На цей геніальний трюк піде менше хвилини і не знадобиться нічого, окрім невеликої сирої картоплини, інформує prostoway.

Що треба зробити

Підготуйте невелику сиру картоплину, помийте її та очистіть від шкірки, розріжте на невеличкі шматочки. Далі просто пропустіть її через м’ясорубку. Картопля, яка буде проходити через м’ясорубку, відчистить залишки м’яса, сала та інших інгредієнтів, які ви пропускали через неї перед цим.

Після того, як перекрутите всі шматочки картоплі, просто помийте інструмент у теплій воді. Тепер ваша м’ясорубка буде чистою як ніколи.

Раніше ми розповідали, навіщо досвідчені господині смажать мило на сковорідці. Виявляється, невеликий шматочок звичайного господарського мила допоможе "розібратися" не тільки з брудними речами.