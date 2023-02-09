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Буде начебто тільки з магазину: як ефективно почистити праску підручними засобами

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Брудна праска при прасуванні може зіпсувати одяг
Брудна праска при прасуванні може зіпсувати одяг. Фото pexels.com

Поверхня праски сяятиме як нова

Згодом і при частому використанні праска забруднюється і засмічується, а при прасуванні може навіть забруднити одяг. Що робити в цьому випадку відповідь проста — потрібно чистити техніку. А щоб не скуповувати дорогу хімію, ми пропонуємо вам швидкі та прості поради, як відмити праску до стану нового. Причому як усередині, і зовні.

Почистити праску можна швидко та легко за допомогою побутових засобів, які є у вашому будинку, пише портал prostoway. Залишки вапняку та інші забруднення можна легко видалити за допомогою зубної пасти та лимонної кислоти.

Як відмити праску до блиску

Перший спосіб — візьміть будь-яку зубну пасту, що відбілює, нанесіть на зубну щітку і рівномірно розподіліть по підошві праски, і залиште на 10 хвилин. Потім змочіть щітку водою та ретельно обробіть поверхню праски. Потім кухонною губкою змийте залишки зубної пасти.

Другий варіант підходить для того, щоб почистити праску зсередини. Розмішайте 1 ст. л. лимонної кислоти в 0,5 л води і влийте у праску. Увімкніть його в розетку, поставимо режим відпарювання і чекайте, поки праска очиститься. Наприкінці протріть підошву праски.

Раніше "Телеграф" писав, як погладити одяг після прання без використання праски. Хитрий засіб, який легко зробити самостійно.

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#Прибирання #Праска #Лайфхак