Що робити, якщо голосно скриплять двері: дві хвилини та проблема буде вирішена

Позбутися неприємного скрипу можна за допомогою доручених коштів

Двері — це один з предметів, що "захищають" від холоду в будинку. Щоби не випускати тепло, бажано тримати їх закритими. Однак якщо вони жахливо скриплять при кожному русі, іноді краще трохи померзнути, аби не чути цей дратівливий звук. Як же його позбудеться?

Щоб виправити цей неприємний скрип є кілька перевірених способів, які можна швидко застосувати, пише портал santeplus. Існують різні варіанти змащення дверних петель, проте її можна замінити деякими продуктами, які, ймовірно, є у вас вдома.

Що робити, якщо голосно скриплять двері

Крем/піна для гоління

Піна для гоління дійсно чудовий союзник, щоб зупинити скрип дверей. Просто нанесіть невелику кількість на петлі та утріть їх у щілини. Переконайтеся, що продукт рівномірно розподілено всередині петель. Потім видаліть надлишки піни серветкою або паперовим рушником. За потреби повторіть процедуру.

Рослинна олія

Трохи оливкової чи соняшникової олії та проблема перестане бути актуальною! Підкладіть ганчірку або паперовий рушник під петлі, щоб випадково не забруднити поверхню дверей. Потім кілька разів відкрийте і закрийте дверцята, щоб масло рівномірно розподілилося.

Вазелін

Це справді відмінне мастило, яким легко можна змастити петлі ваших дверей. Просто нанесіть невелику кількість вазеліну на зовнішній бік шарніра і зачекайте, поки він розчиниться у компонентах. Якщо ви хочете зробити роботу ще акуратнішою, зніміть штифт і змастіть його вазеліном перед тим, як вставити назад у петлю. Після цього двері ще дуже довго не повинні рипіти.

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