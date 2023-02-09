Жодних хворобливих пухирів: прості способи розносити нове взуття

Щоб взуття не натирало, скористайтеся невеликими хитрощами

З взуттям завжди виникають труднощі, то його потрібно зробити водонепроникним, то вирішити проблему з натиранням. Якщо ви купили нову пару туфель, наприклад, не поспішайте терпіти біль і пухирі. Декілька простих, але дієвих лайфхаків допоможуть розносити взуття максимально швидко.

Як пише glam, не варто страждати від болю, якщо натирає нова пара взуття. Адже для загоєння мозолів може знадобитися кілька тижнів. Краще скористатися ефективними способами, щоб розносити туфлі, кросівки чи чоботи.

Лайфхаки для розношування шкіряного взуття

Деякі люди кладуть пару шкіряного взуття ненадовго у духовку. При нагріванні матеріал трохи розширюється, що вам потрібно. Якщо ж цей метод звучить лякливо, то допоможе інший трюк. Надягніть теплі шкарпетки, взуйтеся та просушіть взуття феном. Тепло допоможе надати форму тісним носкам туфель, наприклад.

Спосіб із заморожуванням взуття

Вода може розширити матеріал взуття точно так, як і вплив тепла. Помістіть пакети (краще брати із застібкою-блискавкою) з водою у взуття та відправте його в морозильну камеру приблизно на 5 годин. Лід з легкістю "розтягне" ваші туфлі до потрібного розміру.

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