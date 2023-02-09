Молоко не википить і не підгорить: кілька надійних трюків від вправних господинь

Хитрощі та поради, які допоможуть більше не стресувати з приводу "Молоко збігло!"

Закипʼятити молоко так, щоб воно не збігло, це справжнє мистецтво. Річ у тім, що при нагріванні крапельки жиру у молоці зливаються одна з одною. Казеїн – головний компонент молочного білка, згортається, утворюючи пінку. Вона заважає вільному виходу водяної пари з дна каструлі, тож пар просто "вимушений" піднімати пінку, щоб вибратися, а вона в цей час раптово вихлюпується за краї посуду. Раніше ми розповідали, як продовжити термін придатності молока, додавши всього один секретний інгредієнт, а тепер розкажемо про найкрутіші лайфхаки, які не дадуть йому втекти із каструлі під час кип'ятіння.

Що треба зробити, щоб молоко не підгоріло і не википало на плиту — добірка найефективніших трюків від Телеграфа. Про більшість з них знають тільки дійсно вправні господині, які перевіряли ці методи на собі.

Що зробити, щоб молоко не збігало

Найпростіший варіант — покласти дерев'яну ложку або лопатку на каструлю з молоком.

Також можна помістити ложку у каструлю, а тоді залити молоко і поставити його на плиту.

Крім того, досвідчені господині рекомендують спробувати "жировий" метод. Для цього краї каструлі, у якій ви будете кип'ятити молоко, змащують зсередини рослинною олією або вершковим маслом. Такий жировий шар треба зробити зсередини посудини, він має бути товщиною приблизно 1 см.

Останній крутий лайфхак — саморобний "сторож для молока". Нам треба зробити так, щоб бульбашки спливали на поверхню уже достатньо "сильними" і могли самостійно прорвати молочну плівку (бо зазвичай саме для цього і помішують молоко, що кип’ятиться). Аби "прокачати" бульбашки, на дно каструлі кладуть блюдце дном догори або кришку для консервування бортиками вниз. Вся суть у тому, що під ними залишиться повітря, яке допоможе сформуватися великим і достатньо міцним бульбашкам.

Що зробити, щоб молоко не пригоріло

Підгоріле молоко не тільки псує настрій і забруднює плиту, а й неприємно пахне — його вже не використаєш для приготування страв. Щоб уникнути цієї неприємності, варто звернути увагу на такі моменти:

Правильний посуд. Емальована каструля для кип’ятіння молока не підходить, краще брати алюмінієвий чи скляний посуд або ж каструлю з нержавіючої сталі. Ще один важливий нюанс — дно у посудині має бути товстим, адже так молоко нагріватиметься більш рівномірно. Постійне помішування. Тут все просто — треба постійно помішувати молоко і воно не пригорить і не втече. Холодна вода. Перед тим як поставити каструлю на вогонь, обприскайте її крижаною водою. Також можна влити на дно каструлі трохи води та закип'ятити її, а вже потім додати, власне, молоко.

Ще більше цікавих лайфхаків про те, як зробити, щоб молоко не втікало з каструлі і не пінилось під час кип’ятіння, раніше розповідав відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко.